Кто вернет деньги? Новые подробности скандала на туристическом рынке

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Сразу два крупных туроператора заявили о невозможности выполнить обязательства перед клиентами — "Натали Турс" и DSBW-Tours. Обе компании работают с начала 1990-х, проблемы у них возникли практически одновременно, в разгар сезона. Об очередных потрясениях на туристическом рынке и оставшихся без отдыха россиянах — в материале РИА Новости.

Кризис ликвидности

"Несколько недель назад мы начали сталкиваться с кризисом ликвидности. В компании стало не хватать собственных финансовых средств, чтобы своевременно рассчитываться с поставщиками услуг", — заявил глава "Натали Турс" Владимир Воробьев.

В итоге, по его словам, оплата испанскому партнеру вовремя не поступила.

"В прошлую пятницу наш партнер аннулировал все брони, начиная с субботы. Информация пришла к нам накануне вылетов, за несколько часов до чартерных рейсов, — пояснил Воробьев. — Нам ничего не осталось, кроме как оперативно отменять чартерные рейсы, так как тысячи туристов могли оказаться в аэропортах без трансфера и отелей".

В результате более половины партнеров "Натали Турс" решили аннулировать обслуживание. "Принимающие компании начали отказывать нашим туристам в размещении", — добавил руководитель компании.

Почему это произошло

"Чартерные программы у нас в этом году, к сожалению, имели отрицательные финансовые показатели, — сообщил Владимир Воробьев. — Самолеты летали и недозагруженными, и много мест приходилось реализовывать себе в убыток".

В целом по рынку, как отмечают эксперты, цены путевок по акциям раннего бронирования могли оказаться ниже, чем себестоимость туров.

"В преддверии сезона туроператоры явно рассчитывали на лучшие продажи, — прокомментировал зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. — Негативно влияет и дорожающее вслед за нефтью авиационное топливо — это серьезно осложнило жизнь туроператорам, уже продавшим турпакеты, в которые были заложены билеты по старой цене".

Даже чемпионат мира и успехи российской сборной "виноваты". Россияне, по мнению Владимира Воробьева, решили никуда не ехать, и спрос упал почти на 40 процентов.

"В компаниях недооценили риски, доллар и евро дороже, чем рассчитывали. Многие туристы остались в России из-за чемпионата мира по футболу — предпочли посмотреть его дома или посетить матчи", — отмечает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

Сколько туристов пострадали

Сейчас, по данным Ростуризма, за границей находятся около 3,5 тысячи туристов "Натали Турс" и порядка 250-300 туристов DSBW. Клиентов с оплаченными путевками без перспективы ими воспользоваться может оказаться еще больше.

Причем деньги, как сообщают некоторые покупатели, принимали до последнего момента. Например, по словам Веры Солнцевой, вторую часть оплаты за тур "Жемчужины Бенилюкса + Германия" у ее мамы взяли в тот же день, когда DSBW-Tours приостановил деятельность.

Руководитель DSBW Карен Гончаров проинформировал, что "все оформленные туристы застрахованы в "СК Инвест-Страх" на 50 миллионов рублей и "СК Орбита" также на 50 миллионов рублей".

"Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг", — подчеркнул он.

Но люди, которые должны были отправиться в поездку в ближайшие дни, опасаются, что страховщики им деньги не вернут.

"Я потеряла 100 тысяч рублей, но я еще заработаю. Мама потеряла 175 тысяч. Она копила на эту поездку, когда работала, сейчас на пенсии, денег не восполнить, дохода у нее уже нет. Главное — хотя бы получить паспорта", — рассказывает реставратор Татьяна Васильева, которая 6 июля вместе с мамой планировала отправиться в тур "Эксклюзивная Нормандия и Бретань + неделя в Париже".

Вывезут всех?

Глава Ростуризма Олег Сафонов подтвердил, что клиентам за рубежом не о чем волноваться: "У наших туристов либо есть на руках билеты на регулярные обратные рейсы, либо чартерная программа выполняется следующим образом: туда самолеты летят пустыми и находящиеся за рубежом возвращаются на них на родину".

Впрочем, по словам главы "Натали Турс", некоторым пришлось самостоятельно оплатить отели. Воробьев также сообщил, что компания планирует вновь начать продавать туры в октябре.

Так что в страховую компанию клиенты, остающиеся в России и пострадавшие от аннуляции будущих туров, обратиться, видимо, пока не могут.

"Юридически компания себя банкротом не объявляла, страхового случая пока нет, поэтому и повода для обращения нет, — пояснил директор по связям с общественностью "Ингосстраха" Карен Асоян. — Мы только можем сказать, что при наступлении страхового случая со своей стороны, естественно, все обязательства в полном объеме выполним".

Возможна ли компенсация

Владимир Воробьев пообещал, что механизмы компенсации будут определены в ближайшее время.

"Думаю, самый быстрый и понятный инструмент — это когда туристы забирают выкупленные, оплаченные, выписанные билеты, и это уже минимум третья часть того, что мы должны, — уточнил он. — Дальше самостоятельно или с помощью своего агентства решают вопросы о том, как оплатить проживание".

"Мы по договоренности с ведущими сетевыми компаниями будем давать обязательства со стороны "Натали Турс" на нереализованные услуги — предоставим возможность этими услугами воспользоваться в будущем", — добавил Воробьев. Но речь идет лишь о следующем лете.

Точные сроки возврата средств тем, кто откажется от самостоятельной доплаты и предпочтет дождаться компенсации от туроператора, пока не известны.

"Я купила тур в Испанию в отель в городе Ллорет де Мар, но мне позвонили представители турагентства и сообщили о проблемах у туроператора, — рассказывает Ольга Гаврилова, директор департамента в компании "Первый канал. Всемирная Сеть". — Я часто покупала путевки именно "Натали Турс", и никогда не было проблем. В этот раз мы с турагентом позвонили в отель и выяснили, что наша бронь не оплачена. Но хотя бы уже подтверждены электронные билеты на самолет, на регулярный рейс". Пока, по словам Ольги, единственный предложенный ей вариант все-таки улететь на отдых в Испанию — это заново заплатить за отель и ждать потом компенсации.

Что делать пострадавшим

Эксперты правовой службы АТОР разъяснили: тем, чьи туры были аннулированы, необходимо составить заявление на возврат денежных средств и передать его по месту приобретения тура. Нужно четко указать причину: неисполнение туроператором обязательств и невозможность воспользоваться оплаченным туром. К заявлению следует приложить необходимые документы и подтверждение всех расходов.

Правда, в законе "О защите прав потребителей" нет точных сроков возврата денежных средств за неоказанные услуги, есть лишь пункт о сроках ответа на письменное заявление потребителя — десять дней.

Системного кризиса нет

"Поток россиян, отправляющихся за границу, явно не снизится. Но они будут осторожнее подходить к выбору поставщика услуг — будь то авиакомпания, отель или туроператор", — уверен менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

По мнению экспертов, то, что случилось, вряд ли повлияет на туротрасль в целом. "Системного кризиса на российском туристском рынке нет", — полагает глава Ростуризма Олег Сафонов. Он напомнил, что сейчас в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма и уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг достаточно высокий. "Граждане могут спокойно планировать отпуск и отправляться на отдых", — отметил Сафонов.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сказала РИА Новости, что "на туротрасли данные события никак не скажутся, а для "Натали Турс" все зависит от того, как она будет выплачивать компенсации".