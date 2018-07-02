Партнер "Натали Турс" в Испании остановил сотрудничество с туроператором

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Принимающий туристов партнер "Натали Турс" в Испании компания W2Meet в пятницу остановила сотрудничество с туроператором и начала аннулировать заказы, сообщает президент "Натали Турс" Владимир Воробьев.
"В пятницу ближе к вечеру в связи с финансовыми разногласиями наш испанский партнер W2Meet остановил с нами сотрудничество и приступил к аннуляции заказов. Для того, чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений. Соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилета и на курортах. Рейсы улетели с односторонней загрузкой, все туристы были вывезены домой", — сообщил Владимир Воробьев.
Также он заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение недели, и уточнил, что компания в настоящий момент продолжает отправлять туристов на базе регулярных рейсов по всем направлениям, кроме Испании.
Напомним, что ранее "Натали турс" отменила чартеры в шесть городов.
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