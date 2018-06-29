"Натали Турс" отменила чартерные программы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания "Натали-Турс" приняла решение с 30 июня сократить ряд чартерных программ из-за их плохих финансовых показателей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В частности, будут отменены чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Ираклион и Анталию.

В АТОР подчеркнули, что "Панорама-тур" обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки. Возврат денежных средств будет осуществляться в соответствии с законодательством, отмечается в сообщении.

Однако, по словам руководителя правовой службы АТОР Надежды Ефремовой, сроков возврата в законе не прописано.

Она пояснило, что, согласно закону "О защите прав потребителей", срок ответа на письменное заявление — десять суток. При этом в документе не прописано, идет речь о рабочих или календарных днях.

Программы на основе регулярных перевозок будут осуществляться в обычном режиме.

Ранее Ростуризм организовал рабочую встречу с руководством "Натали-Турс" в связи с поступавшими в течение нескольких дней обращениями относительно деятельности компании. Президент "Натали-Турс" Владимир Воробьев заверил, что туроператор в состоянии исполнять свои обязательства перед туристическими компаниями и туристами и гарантировал, что все приобретенные клиентами группы компаний услуги будут оказаны в срок и в полном объеме. Он подчеркнул, что те замечания, которые были сделаны в последние дни в отношении компаний, работающих под брендом, учтены руководством, приняты меры по недопущению возникновения проблемных ситуаций в будущем.

В начале недели в АТОР сообщили, что при заселении клиентов "Натали-Турс" агенты столкнулись с проблемами, которые решались повторной оплатой проживания путешественниками. В частности, 22 июня, в АТОР обратились туристы, которые приехали на Хайнань по линии туроператора. Однако через несколько часов после заселения представитель отеля сообщил им, что номер не оплачен. По словам туриста, им был выставлен счет, превышающий изначальную стоимость услуги в рамках пакетного тура, который был ими приобретен. Информацию о том, что размещение не было оплачено, подтвердил туристам представитель принимающей компании.