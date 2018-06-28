Туристов на плато Маньпупунер будут доставлять на вертолетах

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Коми вертолетный маршрут из Троицко-Печорска на плато Маньпупунер будет организован уже в июле этого года, сообщает ИА Комиинформ.

Это совместная программа Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми, финно-угорского этнопарка и компании "Комиавиатранс".

"Мы пришли к выводу, что март и июль — самые удобные месяцы для посещения плато", — говорит руководитель администрации Троицко-Печорского района Илья Сидорин.

По его словам, первые туры из Троицко-Печорска для жителей республики и наших гостей могут быть организованы в июле. Финно-угорский этнопарк уже предлагает такие путешествия. Стоимость программы от 29 тысяч рублей.

Маньпупунер, или Столбы выветривания (мансийские болваны) — геологический памятник в Печоро-Илычском заповеднике Республики Коми. Это огромные каменные столбы высотой от 30 до 42 метров. В древние времена столбам поклонялись народы манси, которые назвали это место горой Идолов.