Самый крупный по территории заповедник в Европе, первый биосферный резерват в России, объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО – все это о Печоро-Илычском заповеднике, расположенном в Республике Коми в труднодоступном и нетронутом людьми месте.
Междуречье рек Печоры и Илыча получило охранный статус в 1930 году благодаря уникальным равнинным и горным ландшафтам, ненарушенным таежным лесам, а также редким видам растений и животных. Так в Республике Коми возник Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник.
Заповедная зона находится в уникальном месте – на стыке Русской равнины и Уральской горной страны, что определило существенные различия в климате, а также флоре и фауне заповедной территории. В итоге в заповеднике можно выделить три природных района – равнинный, предгорный и горный. Каждый из них уникален по-своему.
Визитная карточка Печоро-Илычского заповедника – семь каменных столбов, или, как их называют в народе, мансийских болванов, Маньпупунер. Эти останцы высотой от 30 до 42 метров образовались за 200 миллионов лет выветривания гор на вершине одноименного хребта
В древние времена столбам поклонялись народы манси, которые назвали это место горой Идолов. Они же из уст в уста передавали древнюю легенду о происхождении болванов, согласно которой столбы – это окаменевший великан Торев с братьями, ослепленные богатырем Пыгрычумом, который спас от них свою красавицу-сестру Аим.
Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев злодея великан и упавший бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч, сами превратились в камни.
Еще одним местом, привлекательным для туристов, считается плато Торре-Порре-Из, похожее на древний каменный город. С юга на север все его пространство усыпано скальными останцами причудливой формы и разных размеров. Как отмечают некоторые путешественники, в камнях плато можно разглядеть диковинных животных и птиц, а иногда глыбы складываются в целые улицы и здания, создавая образ средневекового города.
Панорама Торре-Порре-Из напоминает средневековый город, обнесенный громадной зубчатой крепостной стеной с башнями. За этой стеной возвышаются строения с плоскими крышами, причем некоторые из них похожи на храмы и минареты.
Это плато считается одной из главных природных достопримечательностей и символов Приполярного Урала. Существует поговорка: «Кто не видел Торре-Порре-Из, тот не видел красоты Урала». Но добраться до него, как и до Маньпупунер, довольно трудно, так как они находятся в горных частях заповедника. Легкая прогулка по плато вряд ли удастся: с языка манси Торре-Порре-Из переводится как «торцовое, труднопроходимое место с препятствиями и нагромождениями». Поэтому посещение этого места под силу только бывалым путешественникам.
В 1949 году на территории Печоро-Илычского заповедника была открыта первая в мире опытная лосиная ферма. Ее основной задачей было создание племенных групп домашних лосей трех направлений: мясопродуктивного, молочнопродуктивного и рабочего. Также на ферме успешно вывели несколько видов животных специально для определенных природных зон: для тундры это был северный олень, для высокогорья – як, а для пустыни – верблюд.
По сей день она остается не только экспериментальной лабораторией по изучению лосей, но и базой для сохранения и получения новых поколений этого вида. Благодаря ее деятельности на территории заповедника в среднем насчитывается до 400 особей крупных парнокопытных.
Лосиная ферма открыта для посетителей и всех желающих поближе познакомиться с животными круглый год. Гости заповедника могут заказать экскурсию, в ходе которой узнают много нового об особенностях обитателей фермы.
Всего в Печоро-Илычском заповеднике обитает более 40 видов позвоночных млекопитающих, более 200 видов птиц, один вид пресмыкающихся и 17 видов рыб. Такое разнообразие определили уникальное расположение заповедной территории и ее внушительные размеры.
Самыми распространенными видами в заповеднике считаются бурый медведь, росомаха, лисица, волк, рысь, белка, заяц-беляк, лесная куница, соболь, выдра, горностай, бурозубки и полевки. Нередко на территории встречаются кабаны, песцы, летучие мыши, серые крысы, енотовидные собаки, барсуки и косули.
В Печоро-Илычском также обитают северная пищуха и европейская норка – виды, внесенные в Красную книгу Республики Коми. Помимо них особой охране подлежит один вид амфибий – сибирский углозуб.
Кроме того, в заповеднике зарегистрировано 242 вида птиц, а также регулярно отмечаются такие залетные виды, как луговой лунь, клуша и белокрылый жаворонок. Как отмечается на официальном сайте заповедной территории, за последние 35 лет их список пополнился 20 новыми видами, среди которых – большая белая цапля, белощекая казарка, малый веретенник, золотистая щурка, поручейник.
Не менее уникальна и флора заповедника, которая на сегодняшний день насчитывает около 800 видов различных растений. В их число входят редкие лишайники, венерин башмачок, минуарция Гельма, шиверекия подольская, остролодочник уральский, занесенные в Красные книги.
Такое обширное разнообразие, уникальное расположение и сочетание нескольких природных зон, а также сохранившаяся пятая часть ненарушенных лесов Европы позволили заповедной территории получить статус международного биосферного резервата. Позднее вместе с национальным парком «Югыд ва» Печоро-Илычский заповедник был включен в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса Коми». Эти территории стали первыми в России, признанными мировыми природными памятниками.
Увидеть всю красоту и природное богатство Печоро-Илычского заповедника можно только в составе экскурсионной группы в сопровождении гидов или его сотрудников. Для этой цели сотрудниками ООПТ было разработано шесть специальных пеших маршрутов.
Для желающих увидеть плато Маньпупунер представлено сразу два маршрута, один из них, «Исток р. Печора – плато Маньпупунер», доступен даже в зимнее время, когда восхождение происходит на лыжах по заснеженным склонам. Также зимой можно прогуляться по экологической тропе «Заповедный лабиринт», которая подходит для школьников младших классов.
Тех же, кто не любит снежные вершины и бодрящий морозный ветер, заповедник ждет с июня по сентябрь. В этот период можно записаться как на указанные экскурсии, так и на маршруты «Усть-Ляга – плато Маньпупунер», «Предгорная тайга Северного Урала», «Тайга молодая и древняя» и «Боровой».
Они различаются протяженностью, а также длительностью и сложностью прохождения. В основном подходят как для взрослых любителей природы, так и для школьников старших классов, студентов и семейных групп.
Полная информация о правилах посещения и особенностях экологических маршрутов размещена на официальном сайте заповедника.
Чтобы добраться до Печоро-Илычского заповедника, необходимо доехать поездом до станции Троицко-Печорск, затем на рейсовом автобусе, такси или транспорте, заказанном в заповеднике, до поселка Якша, где находятся центральная усадьба заповедника, Музей природы и лосиная ферма, деревень Усть-Илыч или Приуральск.
Еще один вариант – от деревни Усть-Илыч можно подняться по реке на лодке вверх по течению. Дорога займет 1,5–2 дня.
До плато Мальпупунер со стороны Пермского края и Свердловской области проложен пешеходный маршрут, который под силу только хорошо подготовленным туристам. В 2017 году летом и осенью на плато проводятся однодневные вертолетные экскурсии для групп до 20 человек.
На территории заповедника есть специальный гостевой дом, который вмещает до 20 человек. Для экскурсии на плато необходимо взять с собой палатки и припасы.
Если вы не готовы отправиться в далеко путешествие, на официальном сайте Печоро-Илычского заповедника размещены увлекательные виртуальные туры по его основным достопримечательностям.
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