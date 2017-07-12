Междуречье рек Печоры и Илыча получило охранный статус в 1930 году благодаря уникальным равнинным и горным ландшафтам, ненарушенным таежным лесам, а также редким видам растений и животных. Так в Республике Коми возник Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник.

Заповедная зона находится в уникальном месте – на стыке Русской равнины и Уральской горной страны, что определило существенные различия в климате, а также флоре и фауне заповедной территории. В итоге в заповеднике можно выделить три природных района – равнинный, предгорный и горный. Каждый из них уникален по-своему.