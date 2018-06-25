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Подорожает ли туристический рынок? Как повышение НДС отразится на ценах
08:0025.06.2018
(обновлено:08:05 25.06.2018)
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Девушки на море в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Правительство предлагает с 2019 года повысить ставку налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Как это скажется на цене отдыха и туристической сфере в целом — в материале РИА Новости.

"В европейских странах снижают НДС для отелей, а у нас — повышают, пусть и незначительно, — говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. — Хотя эти изменения не коснутся большинства мини-отелей и некоторых средних, работающих по упрощенной системе налогообложения. На мой взгляд, с повышением НДС желающих перейти на эту систему прибавится".

Мини-отели

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаОтель "РИО", Крым
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Отель "РИО", Крым

Другие эксперты тоже считают, что большинство небольших объектов размещения с радостью используют упрощенную систему. Условия: оборот — до 150 миллионов рублей, численность сотрудников — до ста человек.

В качестве налога отчисляют шесть или пятнадцать процентов — в зависимости от того, какая выбрана схема: "доходы" или "доходы минус расходы".

Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Да, мы не платим НДС, но все равно нужно время для того, чтобы проанализировать грядущие изменения, — отмечает владелец отеля в Рязани Михаил Бузунов. — Ведь НДС применяют наши партнеры — производители косметических средств, бытовой химии и так далее, отсюда возможное увеличение себестоимости номера".

Среди объектов размещения, которых повышение НДС тоже затронет лишь опосредованно, — санатории и пансионаты: у них есть льготы по этому налогу.

Что подорожает

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкОтдыхающая на пляже около Олимпийского парка
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Отдыхающая на пляже около Олимпийского парка

"Повышение НДС может повлиять на цены, — считает директор по маркетингу и продажам одного из крупных горнолыжных курортов Ольга Филипенкова. — Точно подорожают пакетные предложения крупных туроператоров, поскольку им придется пересчитать стоимость всех составляющих тура".

Также туристам, впервые планирующим поездку за рубеж, стоит учитывать, что скоро вступит в силу закон о повышении размера госпошлины на загранпаспорта нового поколения — с трех с половиной до пяти тысяч рублей.

Девушки
© Depositphotos / Syda_Productions
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"Рост ставки НДС с 18 до 20 процентов не окажет какого-то единого воздействия на туризм, — полагает коммерческий директор одного из туроператоров Оксана Булах. — Скорее всего, вырастут цены на проживание в городских отелях и крупных курортных комплексах, которые должны в полном объеме платить возросший налог".

Эксперты подчеркивают, что давать более точные прогнозы пока преждевременно, многое зависит от того, как поведут себя другие сектора экономики, например, транспорт и торговля.

Двойной налог

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГроза в Коктебеле
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гроза в Коктебеле

Налог на добавленную стоимость  (НДС) — один из самых сложных объектов налоговой теории и единственный, который распространяется на всю производственную цепочку — от сырья до конечного товара.

Так, АТОР уточняет, что, продавая номер, отель (на УСН) оплачивает с этой суммы шесть процентов, после чего туроператор (на ОСН), в свою очередь, перечисляет с этой же суммы 18 или 20 процентов НДС. Так и происходит двойное налогообложение.

Соответственно, если число отелей, выбирающих "упрощенку" увеличится, повысится и уровень двойного налогообложения, что может сказаться на итоговой стоимости турпакета.

Транспорт

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамолет Embraer-170 авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту Толмачево

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркивает: все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги сохранятся.

"Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки", — уточняет он.

Девушка на море в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Услуги перевозки пассажиров при условии, что пункт отправления или назначения находится за пределами России, не облагаются НДС, поэтому и стоимость билетов на международные рейсы не изменится.

В том числе, согласно Налоговому кодексу, не подразумевается отчисление НДС с авиаперевозок пассажиров в Крым и Калининград, а также с железнодорожных перевозок. Если цены на них и вырастут, то за счет удорожания сопутствующих услуг.

Все изменится?

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЦентральный пляж в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Центральный пляж в Анапе

"Рост НДС не отразится на тарифах нашей авиакомпании, — подтвердили в пресс-службе одного из крупных авиаперевозчиков. — Мы также не ожидаем массового оттока туристов из-за возможного повышения цен на отели".

"Эффект от повышения НДС мы заметим, — говорит Вадим Прасов. — Но пока непонятно, насколько вырастет стоимость, ведь цена — это соотношение спроса и предложения. Поэтому, например, в некоторых российских регионах, где в отелях нет высокой загрузки, но практикуется демпинг, цены могут и вовсе не вырасти".

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