Госдума утвердила повысивший пошлины на загранпаспорт и права закон

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации и других документов нового поколения.

Удостоверение для взрослого теперь обойдется в пять тысяч рублей вместо 3,5 тысячи, а для ребенка в возрасте до 14 лет — в 2,5 тысячи вместо полутора тысяч.

До 1,5 тысячи рублей увеличится госпошлина за регистрацию транспортных средств и другие действия, связанные с выдачей пластикового свидетельства. Стоимость получения водительского удостоверения нового поколения составит три тысячи рублей.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Затраты растут

Правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы в конце апреля. Его появление связано с ростом затрат на изготовление документов нового образца, а также необходимостью создать инфраструктуру для обработки и хранения данных. Как отмечали в МВД, на это уйдет 44,2 миллиарда рублей.

При этом, по расчетам правительства, увеличение госпошлин ежегодно будет приносить в федеральный бюджет порядка 42,3 миллиарда рублей. Таким образом, затраты на создание документов нового поколения частично удастся компенсировать.

Турпоток не снизится

В Ассоциации туроператоров (АТОР) считают, что увеличение стоимости оформления загранпаспорта нового поколения не скажется на желании россиян выезжать за рубеж.

"Вряд ли планируемые меры как-то отразятся на турпотоке в зарубежные страны. Граждане, отправляющиеся на отдых за рубеж, могут позволить себе такие расходы раз в 10 лет", — сказал один из опрошенных АТОР экспертов.

Специалисты отмечают, что туристов также не останавливает необходимость оплаты консульского сбора за оформление визы, различных туристических налогов, даже когда виза выдается только на время тура.