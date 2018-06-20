Россия стала лидером по трафику на сайт Booking.com

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Согласно отчету исследовательской компании Similar Web, Россия стала лидером по трафику на сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.
По данным компании, с начала 2018 года российские пользователи совершили в общей сложности 22,7 миллиона визитов на сайт сервиса — это 6,9% общего объема. Показательно то, что в период дискуссий относительно возможного ограничения работы сервиса на территории РФ был зафиксирован наибольший всплеск обращений россиян на сайт.
Также на популярности Booking.com, по данным Similar Web, положительно сказалась маркетинговая активность самого сервиса бронирования. Так, прошлой осенью стартовала партнерская программа по обмену трафиком с одним из российских сайтов продажи авиабилетов.
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