СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минкультуры направило в Ростуризм письмо с поручением "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com" в России, сообщает РБК.
"Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос", — приводит РБК слова представителя Ростуризма.
По данным издания, поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры.
Ранее в апреле запретить Booking.com на волне контрсанкций против США предложил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму Сергей Войтович.
Он написал открытое письмо в Министерство культуры России "о рассмотрении возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com)".
"Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований — более 70 % — в отелях России контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах", — писал Войтович.
При этом он заявлял, что "участились случаи, когда сервис нарушает права потребителей и, не имея туристической лицензии в России, позволяет себе не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора".
К Booking.com уже были претензии в России. Так ранее с жалобой в Федеральную антимонопольную службу обращалось российское турагентство, а также председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Суть претензий заключалась в том, что Booking.com запрещает российским отелям выставлять в других каналах продаж более низкие цены. Соответственно, сервис перетягивает на себя значительную долю рынка. Административная нагрузка на него минимальна, но он взимает высокую комиссию со средств размещения.
ФАС в итоге не нашла нарушений в деятельности сервиса бронирования, поскольку не установила факт доминирующего положения Booking.com на рынке.
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