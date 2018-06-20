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Вино, танго, джаз и нудистский пляж: чем может удивить Коктебель
08:0020.06.2018
(обновлено:08:11 20.06.2018)
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Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Небольшой поселок недалеко от Феодосии на весь мир прославил в XIX веке поэт Максимилиан Волошин, на даче которого бывали Гумилев, Цветаева, Булгаков.

За минувшее столетие Коктебель не утратил атмосферы богемности: здесь проходят фестивали джаза и танго, и в 2017 году на одном из них побывал Владимир Путин. Где отдыхать и что смотреть в Коктебеле — в материале  РИА Новости.

"Коктебель — особое место силы, это даже в НАСА подтвердили, — рассказывает Георгий, практикующий йог, отдыхающий только в этом поселке последние 20 лет. — Здесь энергия выплескивается, как в Ватикане и на Монмартре, и это ощущают все отдыхающие, даже не зная об этом!"

Особое место

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДом-музей Максимилиана Волошина на набережной поселка Коктебель в Крыму. 2015 год
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дом-музей Максимилиана Волошина на набережной поселка Коктебель в Крыму. 2015 год

На месте Коктебеля с Х века жили христиане, но их выгнали печенеги, тех — венецианцы, которых, в свою очередь, генуэзцы. А в конце XIX века с легкой руки помещика Эдуарда Юнге тут возник дачный поселок.

Именно дачей поэта Максимилиана Волошина и был нынешний дом-музей. Макс, как дружески называли его друзья, основал здесь дом отдыха для творческой интеллигенции, где бесплатно отдыхал весь тогдашний писательский и художественный свет.

Сейчас посетить музей можно за 150 рублей, стоимость индивидуальной экскурсии — полторы тысячи рублей.

Уникальные художественные коллекции с работами Бенуа и Петрова-Водкина не единственное, что осталось от тех богемных времен. Знаменитый нудистский пляж в Коктебеле, ради которого туристы приезжают со всей России, как говорят, тоже был основан Максом Волошиным и некоторыми его гостями.

Культурные фестивали

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастник коллектива Brazil All Stars Андерс Бергкрантц на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участник коллектива Brazil All Stars Андерс Бергкрантц на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
Вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) во время вручения премии Arte-z на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Киселев рассказал, когда состоится Koktebel Jazz Party — 2018

Уже 15 лет в поселке проходит международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. За эти годы на его сцене выступили больше полутора сотен джазовых коллективов со всего мира. Очередной фестиваль состоится 24-26 августа.

Также с 2006 года в Коктебеле проводится танго-кэмп "Крымские каникулы", куда съезжаются тангерос со всего мира.

Винная визитная карточка

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Энотека завода "Коктебель"
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Энотека завода "Коктебель"

При въезде в поселок по обеим сторонам дороги — виноградники завода марочных вин и коньяков "Коктебель". Производство основано в конце 1950-х и славится в первую очередь коньяками и мадерой.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Мадерная площадка, завод "Коктебель"
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Мадерная площадка, завод "Коктебель"

Мадеру выдерживают в бочках при высокой температуре (30-45 градусов), и таким образом вино получает второе рождение. Это, кстати, довольно дорогостоящий способ, ведь многое испаряется. Но виноделы знают, что результат стоит того, и романтично называют потери долей ангелов. Кстати, мадерная площадка завода "Коктебель" — одна из самых крупных в Европе.

"О мадере говорят как о "женском коньяке", — объясняет экскурсовод Мария Волосенко, — но я бы сказала, что этот напиток для всех, он символ Коктебеля, как, например, сухие вина — символ Севастополя".

Природный ландшафт

© РИА Новости / Сергей МальгавкоКара-Даг
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Кара-Даг

Поселок Коктебель находится у подножия потухшего вулкана Кара-Даг, название которого переводится как "черная гора". Сейчас это природный заповедник, чьи ландшафты, как сказал в свое время академик Павлов, не уступят Йеллоустонскому национальному парку в США.

По территории проходят две экологические тропы, начинающиеся в поселке Курортное. Третья, из Коктебеля, скоро откроется.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Карадагский природный заповедник
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Карадагский природный заповедник

Попав в заповедник, надо обязательно посетить смотровую площадку. Отсюда открывается прекрасный вид на одну из главных достопримечательностей Крыма — Золотые ворота.

Туристов привлекают и другие замысловатые скалы — "Король  с королевой и сопровождающая их свита", "Пряничный конь", "Чертов палец", "Хозяин Кара-Дага".

На обратном пути

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Армянский монастырь Сурб-Хач в Крыму
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Армянский монастырь Сурб-Хач в Крыму

В 27 километрах от Коктебеля, неподалеку от Старого Крыма, — армянский монастырь Сурб-Хач. Загляните сюда — хотя бы по дороге в аэропорт.

Основанный в XIV веке, во времена гонений, монастырь Святого Креста (именно так переводится название) — главный центр паломничества Армянской церкви в Крыму. 

После революции тут были и пионерский лагерь, и санаторий для больных туберкулезом. В войну практически все разрушили. К восстановлению приступили лишь в конце 1980-х, работы продолжаются до сих пор.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Территория армянского монастыря Сурб-Хач в Крыму
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Территория армянского монастыря Сурб-Хач в Крыму
Развалины античного города Баргилии
CC BY-SA 4.0 / Hwhorwood / A defensive or containing wall at Bargylia (cropped a photo)
В Турции выставили на продажу античный город

В составе экскурсионной группы в монастырь пускают всех — только женщинам необходимо повязать на голову платок и прикрыть колени. Монах провожает туристов в кельи, трапезную, внутренний двор, к алтарю, показывает уникальную икону "Моргающий Иисус".

Один из важных элементов экскурсии — пение монаха. Кроме выдающейся мелодичности поражает то, что благодаря акустике и специальной технике слушателям кажется, что перед ними выступает не один человек, а целый хор.

Коктебель ждут масштабные преобразования, ведь это один из объектов Федеральной целевой программы. Изменения коснутся и набережной, и всего поселка.

"В Коктебеле есть знаменитая "подзаборная живопись" — когда на оградах художники вывешивают свои работы для продажи, — говорит заместитель министра курортов и туризма Крыма Людмила Бабий. — Это отличная идея, на мой взгляд: если и быть изгороди, то в качестве вернисажа. А вообще, мы хотим предложить местным жителям избавиться от высоких заборов, закрывающих вид на море, и сделать вместо них зеленые насаждения. Представьте, как это будет красиво!"

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20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
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