Карадагский природный заповедник откроет визит-центр в Коктебеле

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Решение об открытии нового стационарного визит-центра заповедника было принято в рамках соглашения о сотрудничестве с Министерством курортов Республики Крым.

Через центр пройдет новая экологическая тропа, на которой туристы смогут увидеть один из главных символов Крыма.

"Маршрут протяженностью порядка трех километров будет начинаться от Коктебеля и заканчиваться на смотровой площадке у Золотых ворот", — сказал директор заповедника Роман Горбунов.

"Карадагский заповедник является одним из самых привлекательных туристических объектов Крымского полуострова с вековыми традициями. Наша задача – не навредив природе и истории, оказать помощь в информировании гостей Крыма об уникальности этих мест", – рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Напомним, что сейчас в заповеднике работают два пешеходных маршрута — "Большой Карадаг" и тропа имени доктора Вяземского, начинающиеся из поселка Курортное.