Названы пять самых красивых пещер России

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости. Представлен рейтинг самых знаменитых и красивых пещер на территории России, две из них находятся в Сочи, сообщает Tvil.ru.

Ахштырская пещера, Сочи

Ахштырская пещера находится в Адлере и является самой значимой пещерой в Сочи. Добраться до нее сможет и взрослый, и ребенок – пещера расположена на скале над Мзымтой. К самой пещере ведет узкая виляющая тропинка, зажатая между скалой и обрывом.

В Ахштырской пещере когда-то жили как минимум два предка человека – неандертальцы и кроманьонцы. При этом помимо исторической значимости пещера достаточно живописна. Просторные залы сменяются узкими, давящими коридорами.

Воронцовская пещера, Сочи

Система Воронцовских пещер — это настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад. Красота и величие пещер привлекают огромное количество туристов, приезжающих на отдых в Сочи. Расположены пещеры в Хостинском районе и добраться до них сегодня может любой желающий. Своим названием комплекс обязан селу Воронцовка, которое находится рядом.

Кашкулакская пещера (пещера Черного Дьявола), Хакасия

Она выступала в роли культового места шаманов, где они поклонялись сталагмиту, являющемуся символом продолжения рода и плодородия, а также делали жертвоприношения. Сейчас в пещеру можно свободно попасть с экскурсией. Тем более она привлекает к себе не только мистическими историями, но и немногими сохранившимися образцами наскальной живописи.

Капова пещера (Шульган-таш), Башкирия

Башкирское название пещеры – Шульган-Таш. Слово "таш" по-башкирски означает "камень", а "шульган" – "исчезла". Слева от входа в пещеру – Голубое озеро, из которого вытекает подземная речка Шульган, впадающая в реку Белую. Капова пещера получила всемирную известность благодаря палеолитическим рисункам. Возраст наскальных изображений внушительный: порядка 14–14,5 тысяч лет.

Кунгурская пещера, Пермская область

Кунгурскую пещеру по праву считают самой красивой в России. Вся ее поверхность устлана извечными слоями льда, а также инея. По оценкам ученых, возраст ледяных наслоений достигает порядка 10 тысяч лет.

Ледяные капельки здесь собираются в великолепные кристаллы, переливающиеся множеством цветных оттенков. Это достигается благодаря системе освещения, в основе которой лазерная подсветка. Также здесь есть и рукотворные ледовые скульптуры. Удивительно, но, несмотря на извечно царящий холод, в пещере некогда жил и человек. Об этом свидетельствуют обнаруженная здесь избушка отшельника, выкопанный колодец, а также утерянный лапоть.