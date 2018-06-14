Более 16 тысяч специалистов туротрасли пройдут повышение квалификации

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Повышение квалификации в сфере туризма и гостеприимства в 2018 году пройдут более 16 тысяч специалистов, работающих в этой отрасли, заявил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.

Выступая на всероссийской образовательной конференции "Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в РФ", он отметил, что именно системе профессиональных кадров отводится важнейшая роль в решении задач по предоставлению туристам качественных услуг, так как персонал становится ведущим фактором конкурентного преимущества туристской индустрии.

"Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов в индустрии туризма предусматривает повышение квалификации профессионалов туристской индустрии, в том числе линейного персонала в дистанционном режиме", — рассказал Королев.

По словам спикера, на сегодняшний день почти в каждом федеральном округе сформировано региональное образовательное заведение. Слушателями таких программ могут стать специалисты, работающие в сфере туризма и гостеприимства, в том числе потенциальные сотрудники сферы туристических услуг, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

"В течение 2015-2017 годов более 27 тысяч специалистов прошли повышение квалификации. В 2018 году уже получили аналогичное образование более девяти тысяч человек, а в целом за текущий год планируется, что повышение квалификации пройдут более 16 тысяч специалистов в сфере туризма", — заверил представитель Ростуризма.