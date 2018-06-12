Попавший в реанимацию в Турции российский подросток пошел на поправку

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Подросток из Челябинска, приехавший на отдых в Турцию и госпитализированный в воскресенье в местную больницу в бессознательном состоянии, переведен из реанимации в обычную палату, сообщила РИА Новости исполнительный директор компании "ЕРВ Туристическое страхование" (ERV) Юлия Алчеева.

Как заявил агентству в воскресенье представитель российского генконсульства в Анталье, 16-летнего жителя Челябинска Артема нашли на дне бассейна в отеле. По словам его матери Евгении Лешиной, алкоголя в крови подростка медики не выявили. Ранее во вторник Алчеева сообщила РИА Новости, что Артем застрахован в компании ERV на 40 тысяч долларов, что это страховой случай, а также, что суммы пока достаточно для оплаты больницы и будущего возвращения на родину.

"Состояние ближе к удовлетворительному, сегодня переведен в обычную палату, контактен, адекватен, дышит самостоятельно, продолжает получать лечение по основному диагнозу", — рассказала Алчеева агентству.

Вместе с тем, она отметила, что, со слов самого застрахованного, о произошедшем он не помнит.

"В Турцию прилетела мама, состоялась встреча в госпитале с нашим врачом, маме было еще раз разъяснено о том, что случай страховой и никаких оплат в госпиталь делать не нужно. Мама проживает в отеле вместо Артема", — заключила Алчеева.