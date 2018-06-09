Британский турист не смог обмануть турецких отельеров

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пятизвездочный отель в Анталье с помощью видеозаписи доказал мошенничество со стороны туриста из Великобритании, сообщает АТОР.

По информации турецких СМИ, 28-летний гражданин Великобритании Крейг Макгроги заявил по окончании недели проживания, что его паспорт и 4500 фунтов, которые он, по его словам, оставил в сейфе своего номера в отеле Crowne Plaza 5* в Анталье, были украдены.

Британец даже обратился в местную полицию, угрожая отелю неприятностями и "международной шумихой". Однако данные видеонаблюдения, предоставленные службой безопасности отеля, доказали, что турист лжет. Как оказалось, Макгроги перед подачей заявления о краже собственноручно (и весьма аккуратно и тщательно) спрятал свой паспорт в декоративном кустарнике около входа в отель.

Он надеялся, что отель, чтобы избежать скандала, признает факт кражи, и, таким образом, через страховую компанию ему удастся взыскать с гостиницы стоимость проживания, сумму "украденного" и моральный ущерб.

После предъявления видеозаписи турист-мошенник во всем сознался. По его словам, получив возмещение, он надеялся оплатить счета за лечение зубов. После объяснений в полиции Антальи британца все-таки отпустили, однако скорее всего содеянное не пройдет ему даром, пишет английская пресса.