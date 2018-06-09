Британский турист не смог обмануть турецких отельеров

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пятизвездочный отель в Анталье с помощью видеозаписи доказал мошенничество со стороны туриста из Великобритании, сообщает АТОР.
По информации турецких СМИ, 28-летний гражданин Великобритании Крейг Макгроги заявил по окончании недели проживания, что его паспорт и 4500 фунтов, которые он, по его словам, оставил в сейфе своего номера в отеле Crowne Plaza 5* в Анталье, были украдены.
Британец даже обратился в местную полицию, угрожая отелю неприятностями и "международной шумихой". Однако данные видеонаблюдения, предоставленные службой безопасности отеля, доказали, что турист лжет. Как оказалось, Макгроги перед подачей заявления о краже собственноручно (и весьма аккуратно и тщательно) спрятал свой паспорт в декоративном кустарнике около входа в отель.
Он надеялся, что отель, чтобы избежать скандала, признает факт кражи, и, таким образом, через страховую компанию ему удастся взыскать с гостиницы стоимость проживания, сумму "украденного" и моральный ущерб.
После предъявления видеозаписи турист-мошенник во всем сознался. По его словам, получив возмещение, он надеялся оплатить счета за лечение зубов. После объяснений в полиции Антальи британца все-таки отпустили, однако скорее всего содеянное не пройдет ему даром, пишет английская пресса.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.