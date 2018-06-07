Аэропорт Симферополь ищет "тайных пассажиров"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. С 7 июня 2018 года в аэропорту Симферополь стартует программа по оценке качества предоставляемых услуг "Тайный пассажир", сообщает пресс-служба аэропорта.

Стать участником программы может любой пассажир старше 18 лет, вылетающий или прилетающий в аэропорт Симферополь. Для этого требуется прислать заявку в свободной форме на электронный адрес control@sipair.org. В сообщении необходимо указать свои контактные данные, а также дату и номер рейса. Ответным письмом пассажир получит задание и анкету для заполнения.

Дать свою оценку работе аэропорта нужно в течение 14 дней после совершения перелета. Для более точного отражения информации "тайные пассажиры" могут прикреплять к анкете фото и видео материалы.

Программа "Тайный пассажир" продлится до 31 декабря 2018 года. Участники, приславшие наибольшее количество заполненных чек-листов получат именные сертификаты на посещение бизнес- и vip-зала аэропорта на 2019 год.

"Программа "Тайный пассажир" в прошлом году доказала свою эффективность, — говорит генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин. — Мы на деле смогли убедиться, что отзывы наших пассажиров об аэропорте и их оценка действующей инфраструктуры в рамках проекта, помогают сделать качество работы аэропорта лучше".

По его словам, важно, чтобы все действующие сервисы для пассажиров в новом терминале были на самом высоком уровне.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы услуги, которые мы оказываем, соответствовали ожиданиям даже самых взыскательных пассажиров", — подчеркивает Евгений Плаксин.

Напомним, программа "Тайный пассажир" впервые прошла в аэропорту Симферополь в 2017 году. Тогда, за 7 месяцев действия программы тайными пассажирами стали более 80 человек.