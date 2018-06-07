Составлен рейтинг самых популярных на День России нечерноморских курортов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сервис Tvil.ru проанализировал брони жилья туристами в частном секторе на период июньских праздников и определил десять самых популярных направлений, сообщается на официально сайте сервиса.

Первое место рейтинга занял город-курорт Ейск на побережье Азовского моря в Краснодарском крае, второе — Кисловодск в Ставрополье, третье — Соль-Илецк в Оренбургской области. Замыкают пятерку Якты-Куль (Банное) в Башкирии и Яровое в Алтайском крае.

Также в список вошли Ессентуки и Пятигорск (Ставрополье), Белокуриха (Алтайский край), Абзаково (Башкирии) и город-курорт Зеленоградск на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

Дешевле всего обойдётся проживание в Ессентуках (1,2 тысячи рублей в сутки), а самое дорогое — на Алтае (2400 рублей в сутки).