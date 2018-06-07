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Пхукет занял первое место в Таиланде по заболеваемости лихорадкой денге
15:0107.06.2018
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Профилактика лихорадки Денге
© Fotolia / anankkml

БАНГКОК, 7 июн – РИА Новости. Число заболевших лихорадкой денге на острове Пхукет в этом году превышает такие же показатели во всех других провинциях Таиланда, говорится в докладе, опубликованном на сайте Департамента контроля заболеваемости министерства здравоохранения страны.

Остров Пхукет в Таиланде
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Доклад размещен отделом Департамента, ответственным за борьбу с заболеваниями, которые распространяются насекомыми.

С 1 января по 5 июня 2018 года на Пхукете лихорадкой денге заболели 357 человек, двое из них скончались, сообщается в докладе. Несмотря на то, что количество смертельных случаев от денге на Пхукете меньше, чем в некоторых других провинциях, на острове наблюдается значительный рост числа заболевших лихорадкой, сообщают авторы доклада.

Пхукет является одной из главных туристических зон Таиланда, популярной среди туристов из всех стран мира, в том числе россиян. По количеству постоянно проживающих на Пхукете граждан Россия находится на одном из первых мест среди стран мира.

Одной из двух жертв лихорадки денге на Пхукете в этом году оказался россиянин, 32-летний Герасим Григорьев из Барнаула, живший на острове и скончавшийся в начале апреля после нескольких недель нахождения в больнице в состоянии комы.

Автомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Лихорадка денге переносится дневным полосатым комаром Aedes Aegypti. Симптомы болезни проявляются через 5-12 дней после заражения. В обычный перечень симптомов входят сильная головная боль, боль "за глазами", высокая температура. В тяжелой форме лихорадка денге вызывает внутренние и наружные кровотечения. Считается, что лихорадка денге наиболее опасна для детей и людей старше 70 лет.

По наблюдениям врачей, в большинстве случаев ей заражается ослабленный другими болезнями или иными причинами организм. Однако медицина признает и тот факт, что каждое повторное заболевание денге опаснее предыдущего. Первичное заболевание у некоторых проходит легко, как обычный грипп, у других — тяжелее.

Вьетнам, Ханой. Архивное фото
© Светлана Привалова, PR.PRoject
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При любом варианте в организме заболевшего не вырабатывается действенный иммунитет против лихорадки – точнее, вырабатывается, но только против одного штамма ее вируса, которых всего четыре. При повторном и последующих заражениях вероятность тяжелого течения болезни, включая кровотечения, поражающие внутренние органы человека, становится гораздо более высокой, чем при первом заражении.

Лихорадка денге распространена во всех странах с тропическим и субтропическим климатом. Основным методом борьбы с ней в наши дни остается массированная обработка инсектицидами водоемов со стоячей водой, на которых размножаются комары. Национальные кампании по борьбе с комарами-разносчиками лихорадки действуют во всех странах, где она встречается, в том числе в Таиланде. Однако такие программы не дают полной гарантии от распространения заболевания.

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