«Земля леопарда» в Приморье ждет гостей из Азии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" в Приморье рассчитывает принимать 7-10 тысяч туристов в год, сообщает пресс-служба.

Сейчас заповедник ежегодно посещают около трех тысяч человек.

Самым популярным является маршрут "Тропой леопарда". Он позволяет принимать здесь тысячи туристов, не нанося вреда уникальной природе. С растущим спросом помогут справиться 20 выпускников школы гидов "Земли леопарда".

Новинкой для туристов станет велосипедный маршрут, который планируется открыть осенью 2018 года. Путь пройдет по склонам высоких холмов и откроет захватывающие панорамные виды величественной природы, моря и даже знаменитых мостов Владивостока.

Еще одним важным направлением становится развитие событийного туризма. Уже 18-19 августа впервые состоится творческий фестиваль "Земля леопарда — на стыке культур".

Заместитель директора департамента туризма Приморского края Владимир Щур подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание экологическому туризму. Он отметил перспективность привлечения иностранных туристов на "Землю леопарда", в том числе из стран Азии.