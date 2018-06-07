Испания может отменить минимальный порог для оформления Tax Free

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минимальная сумма покупки, при которой не-гражданам Евросоюза возвращают НДС, сейчас составляющая 90 евро, в Испании может быть отменена, сообщает АТОР.

Правительство страны пошло навстречу малому бизнесу и внесло поправки в закон о налогообложении, чтобы стимулировать туристов покупать больше товаров в предприятиях мелкорозничной торговли и получать возмещение НДС (в среднем это 21%) и с покупок на небольшие суммы. Как ожидается, эта поправка будет утверждена испанскими законодателями уже в середине июня.

"В Испании мы видим туристический бум. В том числе все больше приезжает туристов не из Евросоюза. Этот тренд надо поддержать за счет повышения торговой привлекательности Испании", — считает генеральный секретарь торгово-промышленной палаты Испании Хосе Герреро.

В настоящее время Испания является четвертой страной в Европе по минимальному размеру суммы покупки для возврата НДС, который здесь установлен на уровне 90,15 евро. Большую, чем в Испании, сумму покупки, требуют только в Словакии (175 евро), Франции (175 евро) и Италии (155 евро).