Испания может отменить минимальный порог для оформления Tax Free

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минимальная сумма покупки, при которой не-гражданам Евросоюза возвращают НДС, сейчас составляющая 90 евро, в Испании может быть отменена, сообщает АТОР.
Правительство страны пошло навстречу малому бизнесу и внесло поправки в закон о налогообложении, чтобы стимулировать туристов покупать больше товаров в предприятиях мелкорозничной торговли и получать возмещение НДС (в среднем это 21%) и с покупок на небольшие суммы. Как ожидается, эта поправка будет утверждена испанскими законодателями уже в середине июня.
"В Испании мы видим туристический бум. В том числе все больше приезжает туристов не из Евросоюза. Этот тренд надо поддержать за счет повышения торговой привлекательности Испании", — считает генеральный секретарь торгово-промышленной палаты Испании Хосе Герреро.
В настоящее время Испания является четвертой страной в Европе по минимальному размеру суммы покупки для возврата НДС, который здесь установлен на уровне 90,15 евро. Большую, чем в Испании, сумму покупки, требуют только в Словакии (175 евро), Франции (175 евро) и Италии (155 евро).
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.