Не снимайте флаги! Что запрещено фотографировать в России и за рубежом

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В Новой Зеландии запрещено снимать птиц киви, в Нидерландах лучше убрать камеру в "квартале красных фонарей". Во многих странах нельзя фотографировать людей без их согласия, тем более военных или полицейских. В России правила довольно лояльны, но тоже есть некоторые ограничения. О том, в каких случаях лучше не доставать фотоаппарат из рюкзака или сумки, а в каких стоит побороться за свои права, — в материале РИА Новости.

Фотографировать разрешается

По прилете в Россию начинать фотографировать можно сразу же. Со съемкой на борту проблем тоже не возникает. В авиакомпаниях подтвердили, что это разрешено.

"Нельзя снимать только сотрудников, стойки регистрации, пункты досмотра", — пояснили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Давно уже нет проблем в метрополитене. Иногда возникают сомнения в законности съемки на железнодорожных объектах. Совершенно напрасно. В конце мая ОАО "РЖД" даже провело по этому поводу специальную акцию под красноречивым названием "Фотографировать разрешается".

"Любительские фотосъемки на вокзалах и станциях, не мешающие и не создающие неудобств и опасности для передвижения пассажиров, разрешены и не требуют какого-либо согласования", — поясняют в пресс-службе железных дорог.

Незаконный запрет

© Fotolia / gstockstudio Девушки делают селфи в торговом центре © Fotolia / gstockstudio Девушки делают селфи в торговом центре

По словам юристов, иногда запрещают съемку в кафе, ресторанах, магазинах и других подобных объектах их собственники.

Это незаконно. "В Гражданском кодексе есть только одна ограничивающая статья — 152.1 ("Охрана изображения гражданина"). Охраны изображения собственности гражданина закон не предусматривает", — комментирует Ирина Доценко, юрист, специализирующийся на делах турбизнеса.

Причем фотографировать людей все равно можно, обнародовать снимки разрешено лишь с согласия вольной или невольной модели (за исключением публичных личностей). Но если съемка происходит в общественном месте или, например, на публичном мероприятии, а человек не является главным объектом фото, его согласия не требуется.

Проблем, как правило, не возникает

"Ограничения на доступ к информации могут устанавливаться только федеральными законами", — подчеркивают юристы.

И такие ограничения действительно есть. Например, нельзя фотографировать военные объекты и то, что относится к государственной тайне, нельзя снимать в судах без разрешения судьи и т. д.

В музеях обычно разрешена любительская съемка без вспышки, штатива и других приспособлений. В Третьяковской галерее и ГМИИ имени Пушкина подтвердили, что это бесплатно.

"Фотографировать можно практически везде. Единственное, иногда требуется разрешение на профессиональную съемку, — говорит руководитель департамента въездного туризма крупной туроператорской компании Александр Макляровский. — Но с обычными фотоаппаратами или тем более телефонами у туристов проблем не возникает".

Фото без дворца

В целом это характерно для большинства туристических стран, но правила лучше все-таки выяснить, так как бывают довольно неожиданные запреты.

"В любом государстве мира желательно осмотрительно вести фотосъемку, не фотографировать объекты инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, воздушные и морские порты)", — пишет МИД России в памятке туристам.

В большинстве стран, где исповедуют ислам, запрещено фотографировать людей. Причем женщин зачастую вообще нельзя запечатлевать на камеру, а мужчин — без их согласия.

"В Дубае я снимал местные виды и стоял метрах в пятидесяти от местного, — рассказывает travel-фотограф Борис Палтусов. — Он увидел и подошел ко мне со словами: "Вы приехали сюда и такое себе позволяете!" Я с трудом объяснил, что фотографировал панораму города, а не его".

Также в ОАЭ запрещено снимать личные особняки и дворцы шейхов, военные объекты, государственные учреждения.

В Марокко категорически нельзя фотографировать людей в форме и военные объекты. Полное табу действует на съемку резиденций короля Марокко и кортежа главы страны.

"В Тунисе нас предупредили, чтобы не фотографировали флаги, — рассказывает Ирина Веденеева. — Мы очень удивились, но гид разъяснил, что туристу непросто понять, какое здание можно снимать, а какое — нет (нельзя — министерства, мосты, полицейские посты, военные городки и т. д.). Если же на здании висит флаг, его съемка априори под запретом".

Не копируйте позы

© Depositphotos / Konstantin32 Будда на развалинах древних храмов города Аюттхая © Depositphotos / Konstantin32 Будда на развалинах древних храмов города Аюттхая

Людей без их согласия запрещено снимать в Китае, Вьетнаме, Таиланде и большинстве других азиатских стран. Правда, при уличной фотосъемке мало кто возражает. Например, в Индии местные иногда сами предлагают с ними сфотографироваться.

Обычно требуется разрешение на съемку внутри храмов (в некоторых — запрещено), и это касается практически всех конфессий. МИД России предупреждает, что при фотографировании на фоне статуй Будды запрещено принимать копирующие их позы.

Кстати, в Малайзии статуи Будды нельзя снимать вообще. И женщин. Во Вьетнаме не разрешается фотографировать мавзолей Хо Ши Мина.

Спиной к сотрудникам

© AP Photo/Evert Elzinga Амстердам, Музей проституции © AP Photo/Evert Elzinga Амстердам, Музей проституции

В Европе 25 мая вступил в силу "Общий регламент защиты персональных данных Европейского союза". Фотография человека также относится к персональным данным. Если человек узнает себя и попросит убрать изображение, например со страницы в соцсети, лучше так и сделать.

Но при съемке достопримечательностей, улиц, природы нет необходимости спрашивать разрешения у всех, кто попадает в кадр.

Есть исключения, например "квартал красных фонарей". Этой весной в Амстердаме ужесточили правила его посещения: "Нельзя фотографировать работников секс-бизнеса, а гиды должны следить, чтобы туристы стояли спиной к сотрудникам индустрии развлечений".

Защита птиц

В музеях любительская съемка без вспышки, как правило, допускается, но не везде. Например, во Франции нужно разрешение, чтобы сфотографировать Священный Грааль, в Ватикане нельзя снимать в Сикстинской капелле. Некоторые экспонаты в музеях помечены запрещающими значками.

"Чаще всего не позволяют снимать в небольших частных музеях, — рассказывает Борис Палтусов. — Но, например, в Мадриде мне запретили вести фотосъемку в Национальном музее Прадо, а в Музее Тиссена-Борнемисы никаких проблем не возникло".

Есть и совсем экзотические запреты. Например, нельзя снимать птиц киви в Новой Зеландии, их осталось очень мало, фотосъемка может испугать их и негативно сказаться на размножении.