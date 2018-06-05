В Россию приедут 400 тысяч иностранных футбольных болельщиков

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Футбольные болельщики составят основную часть иностранных туристов в России во время чемпионата мира, в целом же по итогам года ожидается снижение спроса на туристические направления из-за рубежа 10-15%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Чемпионат уже можно считать большим вкладом в развитие туризма, как внутреннего и въездного. Но надо понимать, что классических туристов, которые приезжают в Россию с экскурсионными и познавательными целями, в период проведения чемпионата будет значительно меньше", — сказала Ломидзе, выступая на пресс-конференции "АТОР: въездной и внутренний туризм в России во время чемпионата мира по футболу-2018".

По ее словам, эксперты сходятся во мнении, что "в июне-июле в Россию приедет на 700 тысяч иностранных туристов меньше именно в связи с тем, что в стране проводится чемпионат мира". "Приедут порядка 400 тысяч иностранных болельщиков, но туристов будет меньше", — заявила Ломидзе.

Туроператоры отмечают сдвиг спроса в сфере въездного туризма на август и сентябрь, который отчасти покроет нехватку 700 тысяч туристов. "Но оценочное снижение спроса именно в туристическом сегменте может составить 10-15% по итогам 2018 года", — пояснила Ломидзе.

Представитель АТОР добавила, что туристов в городах чемпионата "будет немного не потому, что дорого, но ещё и потому, что их селить негде". "Отели в период мундиаля были распроданы не только болельщикам, но ещё и огромному количеству сопровождающих лиц и делегаций, которые приедут на ЧМ", — заключила она.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.