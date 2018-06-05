В зоопарке Сахалина появилась опасная вьетнамская сколопендра

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Специально для членистоногого был оборудован отдельный террариум, где поддерживается оптимальная для него температура – 28 градусов, сообщается на сайте зоопарка.

Экзотическая коллекция зоопарка, уже включающая болотную креветку, неожиданного палочника, пещерного сверчка, мадагаскарского таракана и других пополнилась вьетнамской сколопендрой. Это членистоногое известно благодаря устрашающей внешности: оно похоже на длинного толстого червя, тело которого состоит из сегментов со множественными парами ног.

В природе они ведут в основном подземный образ жизни. Зрение у сколопендр развито плохо и во время охоты им приходится полагаться только на свое осязание. Рацион питания состоит в основном из червей, пауков, жуков и их личинок, иногда — мух, ос или мелких грызунов.

Сколопендру относят к опасным и агрессивным экзотическим животным. Без причины она не кусает, но, пробежавшись по коже, выделяет слизь, вызывающую сильные ожоги и воспаление кожи. У взрослого человека место укуса опухает и болит, а для маленьких детей или людей с ослабленным организмом это может оказаться смертельным.

Увидеть вьетнамскую сколопендру в зоопарке можно с 10:00 до 18:00 каждый день без выходных.