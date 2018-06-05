Цены на авиабилеты в Крым остались на уровне 2017 года

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министерство курортов и туризма Республики Крым не зафиксировало повышение стоимости авиаперелетов по популярным направлениям, но признает ее необоснованно высокой, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по данным Минкурортов, минимальная стоимость прямого авиаперелета по направлению Москва-Симферополь-Москва в июне текущего года составляет около 12 тысяч, в июле — 20 тысяч, в августе — 15 тысяч рублей. Для перелета Санкт-Петербург — Симферополь-Санкт-Петербург стоимость не превышает 17, 24 и 19 тысяч рублей соответственно.

В ведомстве считают эти показатели необоснованно высокими, что, в свою очередь, вредит имиджу полуострова как основному курортному направлению для отдыха россиян в летний период.