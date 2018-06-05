Травы, битлы и танец лебедей: Алтай готов удивить туристов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Зимой — лебеди, весной — розовые от цветов маральника горы, а летом — массовые водные процедуры и авиамоделирование. О самых ярких и интересных праздниках и фестивалях Алтайского края, а также о том, где дегустировать мед и как встретить Новый год летом, — в материале РИА Новости.

Алтай в розовом цвете

"Ежегодно у нас более десяти топовых событий. Это и праздник "Цветение маральника", которым открывается весенне-летний сезон, и Сибирская масленица возле курорта Белокуриха, и фестиваль напитков "АлтайФест", — рассказывает заместитель начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям Елена Евсюкова.

В прошлом году в этих мероприятиях участвовали более 200 тысяч человек. Восемь проектов Алтайского края получили статус "Национальное событие — 2017" и были представлены на международном туристическом рынке.

Увидеть Алтай — и Алтайский край, и Республику Алтай — в розовом цвете в этом году уже не получится. Маральник, а точнее рододендрон Ледебура, цветет весной. Праздник "Цветение маральника" состоялся 29 апреля на территории комплекса "Бирюзовая Катунь".

Но это не повод расстраиваться — впереди множество не менее интересных мероприятий. Более того, даже летом на Алтае можно встретить Новый год.

Яр Любви и Новый год

Через десять дней, 15 июня, стартует фестиваль напитков "АлтайФест". Первая его часть — два дня в Романовском районе Алтайского края.

​В этом году фестиваль приобрел новый формат: ведущие алтайские заводы по производству напитков организуют несколько площадок в разных районах края и в разные даты. Тема первой площадки "АлтайФеста" — "Новый год наоборот". Гости фестиваля встретят его с Дедом Морозом и Снегурочкой на летнем пляже.

В середине лета "АлтайФест" продолжится в Барнауле.

После дегустации алтайских напитков может потянуть на поэзию. Любителям стихов и музыки стоит отправиться на литературный фестиваль Роберта Рождественского. Литература, музыка и танцы соединятся 23 июня в местечке с романтичным названием — Яр Любви (село Косиха, Косихинский район).

Тридцатого июня в туристическом приюте "Вектор" (Заринский район) пройдут открытые международные казачьи игры "Шермиции на Сибирской земле". Рубка мишеней, борьба "на ломка", кулачный бой и огневая подготовка — праздник для самых активных.

The Beatles и Иван Купала

Второй месяц лета откроется международным гастрономическим фестивалем "Ах! Фест". Он состоится 30 июня и 1 июля в очень красивом месте, на территории комплекса "Алтайское Холмогорье" (село Алтайское).

В повестке дня здоровый образ жизни. Если предложат, обязательно попробуйте песто из черемши и вареники из крапивы, не говоря уже о напитках из знаменитых алтайских трав.

На прудах в селах Романово и Новозыково ночи 6 и 7 июля окрасятся в огненный цвет. Традиционно гулянья посвящены "Купальским забавам" — так назван этот яркий праздник.

Поклонникам знаменитой ливерпульской четверки The Beatles рекомендуется посетить 7 июля музыкальный фестиваль в туркомплексе "Бирюзовая Катунь".

© Фото : Правительство Алтайского края Музыкальный фестиваль под открытым небом Because of The Beatles в туркомплексе "Бирюзовая Катунь" © Фото : Правительство Алтайского края Музыкальный фестиваль под открытым небом Because of The Beatles в туркомплексе "Бирюзовая Катунь"

Здесь в 2014-м поставили первый в мире мраморный памятник Джону Леннону. С тех пор битломаны каждый год собираются на тематический фестиваль Because of The Beatles.

"Всэ будэ смачно!"

Неделей позже на Завьяловских озерах (село Светлое) — еще один летний праздник. Изюминка — фестиваль красок "Холи". Будет ярко.

В этот же день на озере Большое Яровое планируется поставить рекорд по массовому лежанию на воде. Это горько-соленое озеро по своим целебным свойствам способно составить конкуренцию Мертвому морю.

К следующему празднику надо подготовиться — желательно временно сесть на диету. В Гуселетово Романовского района 21 июля — один из самых "обжорных" праздников на алтайской земле, фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!".

В прошлом году гости употребили почти 600 килограммов вареников за день. Начинки удивят — редька, горох, укроп, есть и вареники с сюрпризом.

© Фото : Станислав Хазиев/Официальный сайт Администрации Алтайского края Фестиваль вареников на Алтае © Фото : Станислав Хазиев/Официальный сайт Администрации Алтайского края Фестиваль вареников на Алтае

Тогда же в селе Ребриха пройдет международный авиамодельный фестиваль "Крылья Сибири". Зрелищное шоу понравится и взрослым, и детям.

"И прекрасна моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит", — писал Василий Шукшин.

© предоставлено администрацией Алтайского края Гости фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" © предоставлено администрацией Алтайского края Гости фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" (село Сростки), который состоится 28 июля, — одно из главных событий культурной жизни края, объединяющее и литературу, и кино, и природные красоты.

Сыр, мед и мясо

Следующий фестиваль "Земляки", намеченный на 3-5 августа (поселок Верх-Обский), посвящен четвертому губернатору Алтайского края, юмористу, актеру и певцу Михаилу Евдокимову.

В целом же август-сентябрь на Алтае можно назвать временем гурманов. Одиннадцатого августа в селе Куяган состоится Праздник сыра. В программе — только местная продукция. Сыр можно и продегустировать, и приобрести. В нескольких городах и селах края 14-18 августа пройдут "Медовые спасы на Алтае".

© Сайт администрации Алтайского края Мед. Архивное фото © Сайт администрации Алтайского края Мед. Архивное фото

Череду кулинарных праздников разбавит международный фестиваль бардовской песни "Звенигора" (24-26 августа, село Саввушка), а затем в программу вернется еда. В Барнауле 25 августа — фестиваль "Дни алтайского сыра".

Организаторы обещают дегустацию всех алтайских сортов.

Восьмого сентября в столице региона специальной выставкой-ярмаркой отмечается "День мясного гурмана".

Лебединое озеро

© РИА Новости / Владимир Вяткин Эффективные экологические практики Алтайского края признаны одними из лучших в России © РИА Новости / Владимир Вяткин Эффективные экологические практики Алтайского края признаны одними из лучших в России

В октябре в Барнауле состоится чемпионат Сибирского федерального округа по массажу с мастер-классами для всех желающих, а 27-30 октября — фестиваль детского театрального творчества имени В. С. Золотухина "Исток" (село Быстрый Исток).

Завершится год одним из самых красивых фестивалей в России — "Алтайская зимовка". Он приурочен к прилету лебедей, которые зимуют на незамерзающих озерах Алтая, и пройдет 1-2 декабря. Это праздник спорта и бережного отношения к природе.

"Не кормите лебедей хлебом. Хлеб — далеко не лучший корм для диких птиц, принесите с собой овес, горох, а лучше всего — овсяные хлопья", — предупреждают организаторы.

