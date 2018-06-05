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Травы, битлы и танец лебедей: Алтай готов удивить туристов
08:0005.06.2018
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Лебеди на незамерзающем озере Светлом в государственном природном заказнике Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Зимой — лебеди, весной — розовые от цветов маральника горы, а летом — массовые водные процедуры и авиамоделирование. О самых ярких и интересных праздниках и фестивалях Алтайского края, а также о том, где дегустировать мед и как встретить Новый год летом, — в материале РИА Новости.

Алтай в розовом цвете

© РИА Новости / Елена КозловаЦветение маральника в Горном Алтае
© РИА Новости / Елена Козлова
Цветение маральника в Горном Алтае

"Ежегодно у нас более десяти топовых событий. Это и праздник "Цветение маральника", которым открывается весенне-летний сезон, и Сибирская масленица возле курорта Белокуриха, и фестиваль напитков "АлтайФест", — рассказывает заместитель начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям Елена Евсюкова.

В прошлом году в этих мероприятиях участвовали более 200 тысяч человек. Восемь проектов Алтайского края получили статус "Национальное событие — 2017" и были представлены на международном туристическом рынке.

Скалистый мыс Кале-Бурун (Бурун-Кая) массива Курушлю в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости / Василий Батанов
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Увидеть Алтай — и Алтайский край, и Республику Алтай — в розовом цвете в этом году уже не получится. Маральник, а точнее рододендрон Ледебура, цветет весной. Праздник "Цветение маральника" состоялся 29 апреля на территории комплекса "Бирюзовая Катунь".

Но это не повод расстраиваться — впереди множество не менее интересных мероприятий. Более того, даже летом на Алтае можно встретить Новый год.

Яр Любви и Новый год

Через десять дней, 15 июня, стартует фестиваль напитков "АлтайФест". Первая его часть — два дня в Романовском районе Алтайского края.

​В этом году фестиваль приобрел новый формат: ведущие алтайские заводы по производству напитков организуют несколько площадок в разных районах края и в разные даты. Тема первой площадки "АлтайФеста" — "Новый год наоборот". Гости фестиваля встретят его с Дедом Морозом и Снегурочкой на летнем пляже.

В середине лета "АлтайФест" продолжится в Барнауле.

Модели позируют с селедкой после аукциона в порту Схевенинген
© AFP 2018 / Jerry Lampen
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После дегустации алтайских напитков может потянуть на поэзию. Любителям стихов и музыки стоит отправиться на литературный фестиваль Роберта Рождественского. Литература, музыка и танцы соединятся 23 июня в местечке с романтичным названием — Яр Любви (село Косиха, Косихинский район).

Тридцатого июня в туристическом приюте "Вектор" (Заринский район) пройдут открытые международные казачьи игры "Шермиции на Сибирской земле". Рубка мишеней, борьба "на ломка", кулачный бой и огневая подготовка — праздник для самых активных.

The Beatles и Иван Купала

© Фото : Айжан Жакипбекова / Правительство Алтайского краяТрадиционные народные гулянья, посвященные празднику Ивана Купалы в Алтайском крае
© Фото : Айжан Жакипбекова / Правительство Алтайского края
Традиционные народные гулянья, посвященные празднику Ивана Купалы в Алтайском крае

Второй месяц лета откроется международным гастрономическим фестивалем "Ах! Фест". Он состоится 30 июня и 1 июля в очень красивом месте, на территории комплекса "Алтайское Холмогорье" (село Алтайское).

Города России. Пятигорск
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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В повестке дня здоровый образ жизни. Если предложат, обязательно попробуйте песто из черемши и вареники из крапивы, не говоря уже о напитках из знаменитых алтайских трав.

На прудах в селах Романово и Новозыково ночи 6 и 7 июля окрасятся в огненный цвет. Традиционно гулянья посвящены "Купальским забавам" — так назван этот яркий праздник.

Поклонникам знаменитой ливерпульской четверки The Beatles рекомендуется посетить 7 июля музыкальный фестиваль в туркомплексе "Бирюзовая Катунь".

© Фото : Правительство Алтайского краяМузыкальный фестиваль под открытым небом Because of The Beatles в туркомплексе "Бирюзовая Катунь"
© Фото : Правительство Алтайского края
Музыкальный фестиваль под открытым небом Because of The Beatles в туркомплексе "Бирюзовая Катунь"

Здесь в 2014-м поставили первый в мире мраморный памятник Джону Леннону. С тех пор битломаны каждый год собираются на тематический фестиваль Because of The Beatles.

"Всэ будэ смачно!"

© Фото : Станислав Хазиев / Правительство Алтайского краяФестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" в Алтайском крае
© Фото : Станислав Хазиев / Правительство Алтайского края
Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" в Алтайском крае

Неделей позже на Завьяловских озерах (село Светлое) — еще один летний праздник. Изюминка — фестиваль красок "Холи". Будет ярко.

Озеро в Алтайских горах
© Depositphotos / muha04
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В этот же день на озере Большое Яровое планируется поставить рекорд по массовому лежанию на воде. Это горько-соленое озеро по своим целебным свойствам способно составить конкуренцию Мертвому морю.

К следующему празднику надо подготовиться — желательно временно сесть на диету. В Гуселетово Романовского района 21 июля — один из самых "обжорных" праздников на алтайской земле, фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!".

В прошлом году гости употребили почти 600 килограммов вареников за день. Начинки удивят — редька, горох, укроп, есть и вареники с сюрпризом.

© Фото : Станислав Хазиев/Официальный сайт Администрации Алтайского края Фестиваль вареников на Алтае
© Фото : Станислав Хазиев/Официальный сайт Администрации Алтайского края
Фестиваль вареников на Алтае

Тогда же в селе Ребриха пройдет международный авиамодельный фестиваль "Крылья Сибири". Зрелищное шоу понравится и взрослым, и детям.

© Фото : Алтайтурцентр / Правительство Алтайского краяМеждународный авиамодельный фестиваль "Крылья Сибири" в Алтайском крае
© Фото : Алтайтурцентр / Правительство Алтайского края
Международный авиамодельный фестиваль "Крылья Сибири" в Алтайском крае

"И прекрасна моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит", — писал Василий Шукшин.

© предоставлено администрацией Алтайского краяГости фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"
© предоставлено администрацией Алтайского края
Гости фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" (село Сростки), который состоится 28 июля, — одно из главных событий культурной жизни края, объединяющее и литературу, и кино, и природные красоты.

Сыр, мед и мясо

© Фото : Станислав Хазиев / Правительство Алтайского краяФестиваль "Дни алтайского сыра" в Алтайском крае
© Фото : Станислав Хазиев / Правительство Алтайского края
Фестиваль "Дни алтайского сыра" в Алтайском крае

Следующий фестиваль "Земляки", намеченный на 3-5 августа (поселок Верх-Обский), посвящен четвертому губернатору Алтайского края, юмористу, актеру и певцу Михаилу Евдокимову.

Мороженое на фоне Пьяцца Навона в Риме
© Depositphotos / natamc
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В целом же август-сентябрь на Алтае можно назвать временем гурманов. Одиннадцатого августа в селе Куяган состоится Праздник сыра. В программе — только местная продукция. Сыр можно и продегустировать, и приобрести. В нескольких городах и селах края 14-18 августа пройдут "Медовые спасы на Алтае".

© Сайт администрации Алтайского края Мед. Архивное фото
© Сайт администрации Алтайского края
Мед. Архивное фото

Череду кулинарных праздников разбавит международный фестиваль бардовской песни "Звенигора" (24-26 августа, село Саввушка), а затем в программу вернется еда. В Барнауле 25 августа — фестиваль "Дни алтайского сыра".

Организаторы обещают дегустацию всех алтайских сортов.

Восьмого сентября в столице региона специальной выставкой-ярмаркой отмечается "День мясного гурмана".

Лебединое озеро

© РИА Новости / Владимир ВяткинЭффективные экологические практики Алтайского края признаны одними из лучших в России
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Эффективные экологические практики Алтайского края признаны одними из лучших в России

В октябре в Барнауле состоится чемпионат Сибирского федерального округа по массажу с мастер-классами для всех желающих, а 27-30 октября — фестиваль детского театрального творчества имени В. С. Золотухина "Исток" (село Быстрый Исток).

Завершится год одним из самых красивых фестивалей в России — "Алтайская зимовка". Он приурочен к прилету лебедей, которые зимуют на незамерзающих озерах Алтая, и пройдет 1-2 декабря. Это праздник спорта и бережного отношения к природе.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЛебедь-кликун в заповеднике "Лебединый" в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лебедь-кликун в заповеднике "Лебединый" в Алтайском крае

"Не кормите лебедей хлебом. Хлеб — далеко не лучший корм для диких птиц, принесите с собой овес, горох, а лучше всего — овсяные хлопья", — предупреждают организаторы. 

Редкая красота: "лебединое озеро" на Алтае
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКаждый год сотни лебедей прилетают на зимовку к озеру Светлое в Алтайском крае.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Каждый год сотни лебедей прилетают на зимовку к озеру Светлое в Алтайском крае.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОзеро не замерзает из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Озеро не замерзает из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 1974 году вокруг озера был организован заказник "Лебединый", его площадь - более 38 тысяч гектаров. Помимо нескольких озер, в него входят 96 километров реки Катунь и около 70 островов.Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 1974 году вокруг озера был организован заказник "Лебединый", его площадь - более 38 тысяч гектаров. Помимо нескольких озер, в него входят 96 километров реки Катунь и около 70 островов.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЕгеря, работающие в заказнике, в период зимовки подкармливают птиц.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Егеря, работающие в заказнике, в период зимовки подкармливают птиц.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ этом году из-за сильных морозов озеро Светлое стало затягиваться льдом.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В этом году из-за сильных морозов озеро Светлое стало затягиваться льдом.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВблизи озера температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вблизи озера температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПлощадь озера уже сократилась в пять раз, однако егеря уверены, что озеро не замерзнет целиком и места хватит для всех зимующих здесь лебедей.Лебеди-кликуны и утки зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Площадь озера уже сократилась в пять раз, однако егеря уверены, что озеро не замерзнет целиком и места хватит для всех зимующих здесь лебедей.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ условиях экстремальных морозов лебедей стараются кормить чаще.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В условиях экстремальных морозов лебедей стараются кормить чаще.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКаждый день им дают до 300 килограмм смеси из овса, ячменя и гороха.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Каждый день им дают до 300 килограмм смеси из овса, ячменя и гороха.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБольшую часть времени птицы спят на воде, температура которой держится на уровне 6 градусов тепла.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Большую часть времени птицы спят на воде, температура которой держится на уровне 6 градусов тепла.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа данный момент в заказнике зимуют порядка 700 лебедей и 2000 уток.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На данный момент в заказнике зимуют порядка 700 лебедей и 2000 уток.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗаказник "Лебединый" расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Заказник "Лебединый" расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ России существует всего два "лебединых" заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В России существует всего два "лебединых" заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ зоне континентального климата Алтай - единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В зоне континентального климата Алтай - единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму.
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