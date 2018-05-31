Совфед предложил ввести налоговые льготы для отельного бизнеса

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Совет Федерации предлагает ввести определенные налоговые льготы для отельного бизнеса в регионах, чтобы стимулировать развитие гостиничного рынка на местах, сообщил в четверг РИА Новости председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совфеда, сенатор Игорь Фомин.

Он пояснил, что сейчас дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности региону или муниципалитету уменьшаются в том случае, если их налоговые поступления увеличиваются.

"Мы заинтересованы в том, чтобы доходы на уровне регионов и муниципалитетов росли. Поэтому Совет Федерации сделал предложение, которое заключается в том, чтобы доходы региона, полученные от коллективных средств размещения (КСР), не учитывались при перерасчете бюджетной обеспеченности", — рассказал Фомин.

По словам сенатора, в таком случае регион, получая больше доходов от КСР, сохранит все дотации, а гостиничная прибыль пойдет в прибыль и на дальнейшее развитие. Причём такая же практика должна сохраниться и в отношениях между регионами и муниципалитетами.

"Представьте, если вы раньше собирали 1 тысячу рублей, а стали собирать 1,1 тысячи рублей, то дотаций из федерального бюджета вы теперь получите на 0,1 тысячи меньше. Мы предлагаем при увеличении доходов от КСР не уменьшать дотирование, а сохранять в прежнем объеме. Это прямой стимул для развития гостиничного сектора", — пояснил собеседник.

Кроме того, Совфед предлагает дать возможность регионам поднимать планку при использовании упрощенного налогообложения для КСР на своё усмотрение со 150 до 300 миллионов рублей.

"Сегодня предел остаточной стоимости основных средств составляет 150 миллионов рублей. Мы понимаем, что многие отели и прочие средства размещения не попадают под эту планку и вынуждены существовать на общих условиях налогообложения с уплатой НДС и так далее. Поэтому появилась идея, разрешить регионам на свое усмотрение поднимать планку до 300 миллионов рублей. Но только для КСР, тогда они смогут пользоваться упрощённой системой налогообложения, либо с дохода, либо с оборота", — прокомментировал ситуацию Фомин.

Сенатор пояснил, что Совет Федерации в среду утвердил эти два предложения по налоговым льготам для отельного бизнеса в регионах и в ближайшее время направит их в соответствующие ведомства на рассмотрение.