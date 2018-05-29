Путешествие в центр мира: самые удивительные места Алтая

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Пещеры в скалах, где жили первобытные люди, экстремальный рафтинг на реке Катунь, озера, водопады, тарзанка в скалах — на Алтае много туристических маршрутов. Можно предаться созерцательному отдыху на фоне первозданной природы, полюбоваться свободно пасущимися табунами — или самому сесть в седло, чтобы подняться в горы. О том, почему эту землю называют колыбелью человечества, что делать, есть и пить в Алтайском крае, — в материале РИА Новости.

"Поиграть" с наземным обслуживанием

"Алтай находится в центре мира, до любого курорта — Таиланда, Турции — лететь примерно семь часов", — говорят местные жители. Дорога из Москвы до Барнаула занимает около четырех часов.

"Мы принимаем более двух миллионов туристов в год, основной поток — 80 процентов — из Сибирского федерального округа", — рассказывает заместитель начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям Елена Евсюкова.

Турпоток из других регионов сдерживает стоимость авиаперелета. Представители администрации Алтайского края рассчитывают на помощь государства в этом вопросе. На направление выходят крупные туроператоры, у них свои способы сделать Алтай доступнее.

"Я считаю, что потенциал Алтая еще не раскрыт. Люди хотят поехать, но их останавливает несколько завышенная стоимость авиаперелета. Пока мы не можем повлиять на цены авиакомпаний, но пробуем "поиграть" с наземным обслуживанием, — объясняет руководитель российского проекта компании ANEX Tour Кристина Царева. — В планах на этой неделе выставить туры (размещение и трансфер), экскурсии туристы приобретут на месте по желанию".

"Наземка" — недорогая, стоимость программ — от 20 тысяч рублей за двоих. Варианты проживания — от самых бюджетных турбаз до отелей VIP-уровня. "С билетами тоже можно "поиграть", — уточняет эксперт. — Некоторые туристы выбирают альтернативный способ добраться до Алтая: перелет до Новосибирска, потом на машине".

Четыре времени года за четыре дня

Обычно туристы прилетают в Барнаул (Алтайский край) или Горно-Алтайск (Республика Алтай). К основным достопримечательностям, санаториям, горам и местам силы Алтая ведет Чуйский тракт — одна из самых красивых дорог России. В Бийске (Алтайский край) есть даже Музей Чуйского тракта — единственный в мире, посвященный трассе.

По словам экскурсоводов, именно тут изобрели светофор. Сотни лет назад горная дорога была очень узкой, порой караваны не могли разъехаться. Поэтому ведущий каравана в самых опасных местах выходил вперед и клал на дорогу шапку. Следующие навстречу понимали: двигаться вперед не стоит, нужно подождать и пропустить караван. Утверждают, что ни одна шапка не пропала.

Погода на Алтае меняется неожиданно. За четыре дня мы побывали в четырех временах года — приехали весной в мелкий дождик, на следующий день выглянуло солнце и наступило лето, потом дожди принесли с собой осень, а накануне отъезда мы проснулись в зимней сказке. Где-то внизу светило солнце, мы же гуляли по заснеженному горному лесу и любовались яркими желтыми цветами, проглядывающими сквозь белый покров.

Древний человек и песенка крокодила Гены

На левом берегу реки Катунь находятся уникальные Тавдинские пещеры. Хотя входы расположены в отвесных скалах, пещеры легкодоступны. Можно подняться по ступенькам почти до самого верха, последние метры придется преодолевать по скале, держась за веревку. Впрочем, и это не особенно сложно: как рассказал руководитель местной турфирмы Олег Кардаков, одна туристка одолела подъем и прогулку по пещерам в шубе и на каблуках.

В пещерах есть и стоянки древнего человека, и скифские захоронения. До сих пор здесь много загадок. Например, Орлиный грот, в котором когда-то располагалась кухня первобытных людей. На каменных сводах угадывается изображение орла, откуда оно взялось — неизвестно.

Для дегустации знаменитого алтайского меда стоит посетить пасеку. Там гостей познакомят и с повадками пчел, и с секретами добычи сладкого эликсира, и даже предложат "поспать на пчелах" — очень полезное занятие. Подушки из кедровых брусочков оказались на удивление мягкими.

Главное, быть осторожным с медовухой — не выпить лишнего. Олег Кардаков вспоминал, как возил на пасеку группу, в которой случайно оказались вместе пенсионерки и скинхеды.

После дегустации медовухи, а это входит в программу экскурсии, они хором затянули песенку крокодила Гены (единственную знакомую всей группе, независимо от возраста).

Водопад Тысячи душ

"Скала Шамана — уникальный объект, — продолжает Олег Кардаков. Это действующее святилище для алтайцев". Можно гулять рядом, рассматривать его, а вот шуметь и мусорить не стоит.

В нижней части скалы сохранились петроглифы. Тут можно наблюдать интересный акустический эффект — эхо, которое разносится с большой задержкой. А если встать у самой скалы, то звуки, произносимые там, будут слышны даже на большом расстоянии.

Недалеко находится рукотворная достопримечательность края — Ороктойский вантовый мост. Он весит сотни тонн, но раскачать его можно даже одной ногой.

По дороге к скале Шамана и мосту есть ущелье Арья-Арык — Сухой водопад, или водопад Тысячи душ. Чтобы подняться к нему, нужно пройти под "Яйцом дракона" — округлым камнем, зажатым между двух скал. На его плоской вершине даже растет дерево.

Самые смелые, поднявшись на скалу над водопадом, прыгают с тарзанки. Это стоит тысячу рублей с человека или полторы тысячи на двоих.

© РИА Новости / Светлана Баева Спуск с тарзанки с сухого водопада в Алтайском крае © РИА Новости / Светлана Баева Спуск с тарзанки с сухого водопада в Алтайском крае

Там есть и виа феррата — железная тропа (скобы, воткнутые в скалы).

Алтай в кубе

© Фото : предоставлено пресс-секретарем соревнований Галиной Мироновой © Фото : предоставлено пресс-секретарем соревнований Галиной Мироновой

Кроме того, смелые могут сплавиться по Катуни на рафте.

Море адреналина, удовольствия и мокрые ботинки гарантированы.

Идеальное место для созерцательного времяпрепровождения и знакомства с флорой Алтая — долина семейного отдыха "Холмогорье" и дендропарк на ее территории. Там собрано более тысячи растений. В конце мая, когда знаменитый алтайский маральник уже отцветает, в дендропарке распускаются розовые цветы миндаля.

Экскурсия по парку с дегустацией травяных напитков стоит 150 рублей. "Найти нас просто: Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское", — улыбается руководитель проекта Константин Михеев.

В "Холмогорье" угощают вкуснейшим напитком из пихты, зверобоем. Если заплатить чуть больше — 600-700 рублей с человека, то можно рассчитывать на необычный обед.

Прямо при вас на свежем воздухе и открытом огне приготовят плов, на закуску — салат, заправленный песто из черемши, и вареники из крапивы.

Чище, чем в Давосе

Алтайская Белокуриха уже шесть лет признается лучшим федеральным курортом России. Нередко лечение там совмещают с прогулками по горам.

Есть конные маршруты, пешеходные. Подняться в горы можно также на джипах или микроавтобусах. Проехав очередные тайные места Алтая — Солнечную долину, скалы Четыре брата и Черепаха, — попадаешь в таежную заимку "Лесная сказка".

Это действительно сказка: деревянные домики в окружении гор и озер, рыбалка, баня. По утрам гостей будят петух с индюком. Среди местных достопримечательностей — шаманский камень.

"Алтайцы считают природу и человека единым целым. Реки — это кровеносная система, леса — легкие, — объясняют сотрудники алтайских туркомпаний. — А воздух в нашей Белокурихе чище, чем в швейцарском Давосе!"