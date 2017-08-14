Губернатор Алтая назвал курорт Белокуриха мировым брендом

БАРНАУЛ, 14 авг — РИА Новости. Алтайский курорт Белокуриха уже шесть лет подряд признают лучшим федеральным курортом России, но учитывая выгодное расположение и наличие высококлассных специалистов, город можно назвать мировым брендом, заявил губернатор Александр Карлин во время официального открытия праздника в честь 150-летия курорта.

"Сегодня Белокуриха — мировой бренд. Столь высокий статус курорт заслужил не только благодаря своему выгодному расположению (и природа, и необыкновенный воздух способствуют излечению людей), но и высококлассным специалистам — докторам и другим экспертам, которые помогают быть здоровыми гостям Белокурихи", — сказал Александр Карлин.

По словам губернатора, за плечами десятилетия напряженной целенаправленной созидательной работы по развитию курорта, по приданию ему современного значения и статуса, по позиционированию Белокурихи в качестве лидера курортной отрасли страны. Это подтверждено конкретными фактами: уже шесть лет подряд Белокуриху признают лучшим федеральным курортом России.

Праздник в честь юбилея начался с карнавального шествия здравниц курорта. Сотрудники санаториев "Алтай", "Россия" и АО "Курорт Белокуриха" представили важнейшие вехи в истории развития города-курорта и его природные богатства, в том числе принесшие славу курорту термальные источники.

Одним из самых знаковых событий празднования стало открытие стелы в честь строителей Белокурихи. В ходе церемонии открытия монумента была заложена "капсула времени" с посланием строителям будущего. Это право предоставили старейшим работникам "СМУ-4" — Валерию Кольцову и Петру Погонину. Предполагается, что капсулу вскроют через 50 лет, когда Белокуриха будет отмечать двухсотлетие.

Ранее президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов заявил, что санаторно-курортный отдых в Белокурихе отвечает всем требованиям качества по оказанию услуг, организации досуга, реализации дополнительных пожеланий пациента; и составляет конкуренцию европейскому отдыху.

По словам Александра Разумова, существующий проект федеральной целевой программы по развитию Белокурихи-2 говорит о том, что форма управления санаторно-курортным комплексом в Алтайском крае является одной из самых современных.

"Белокуриха-2" — строящийся в Алтайском крае курорт, который будет располагаться в предгорьях Алтая на высоте около 860 метров над уровнем моря, один из самых масштабных в России проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма. Он вошел в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма" до 2018 года. По оценке экспертов, инвестиции в него могут составить до 30 млрд рублей.

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