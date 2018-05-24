Петербург станет доступнее для туристов из Китая, заявил Полтавченко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Власти Петербурга прорабатывают крупные интернет-проекты, которые сделают город еще более доступным для туристов из Китая, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.

"У нас есть планы по масштабному введению платежной системы "Алипэй", а также платежной системы самого крупного интернет-мессенджера в Китае и мире WeChat. Прорабатываются и крупные интернет-проекты, которые сделают Северную столицу еще более доступной для туристов", — сказал губернатор.

По его словам, "адаптация туристической инфраструктуры под китайских туристов – определенный вызов для Петербурга".

"Граждане Китая пользуются своими китайскими системами мобильной связи, платежными системами, интернет-сервисами, которые сложно интегрировать в такой западный город, как Петербург. Но мы над этим работаем", — отметил губернатор.

Полтавченко добавил, что китайские регионы-партнеры, со своей стороны, помогают городским властям в популяризации Санкт-Петербурга.

"Правительство провинции Сычуань приняло самое активное участие в организованных нами масштабных мероприятиях по случаю Китайского нового года. По информации генерального консульства КНР, наш город включен в список восьми приоритетных городов по празднованию Китайского нового года. Петербург — единственный российский город в этом списке. Компанию нам составляют Нью-Йорк и Торонто. Уже второй год подряд в дни этого праздника Санкт-Петербург попадает в сюжеты Центрального телевидения Китая", — рассказал Полтавченко.