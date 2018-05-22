Названы самые популярные направления весеннего отдыха у россиян

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Аналитики интернет-сервисов по организации путешествий проанализировали предпочтения пользователей при выборе мест для путешествий весной 2018 года и выяснили, что большинство россиян все чаще выбирают внутренние направления.
Эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix пришли к выводу, что одной из главных тенденций российского туристического рынка по итогам завершающейся весны стала переориентация туристов на внутренние курорты и путешествия по России.
"Если весной прошлого года доля продаж авиабилетов по внутренним направлениям составила 57%, то весной текущего года — 67%, то есть на 10 процентных пунктов больше. Продажи авиабилетов по внутренним направлениям в обозначенный период выросли на 45%, в то время как по зарубежным направлениям, напротив, упали на 6%", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.
По данным сервиса, самыми популярными внутренними направлениями прошедшей весны стали Сочи (6,2% от всех продаж авиабилетов во время весны), Симферополь (4,7%), Санкт-Петербург (2,7%), Краснодар (2,3%) и Минеральные воды (1,7%). Объем продаж авиабилетов в Сочи по сравнению с весной прошлого года снизился на 2%, в Крым вырос на 10%.
Лидерство популярности отечественных направлений РИА Новости подтвердили в пресс-службе международного туристического метапоиска momondo.ru. Их исследования показали, что самыми популярными весенними направлениями среди россиян оказались Москва и Сочи. Помимо них, в десятку лидеров спроса из российских направлений вошел Санкт-Петербург.
"Наиболее востребованным зарубежным направлением стал Стамбул, занявший третью строчку в общем рейтинге. Количество запросов в крупнейший город Турции выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Анталия, интерес к которой вырос на 30%, стала девятой по популярности", — отметили в пресс-службе компании.
По их версии, четвертое и пятое место в топе заняли Бангкок и Пхукет, потерявшие 10% и 11% интереса соответственно.
"В последнее время тренд на поездки в Таиланд несколько ослабевает, что можно наблюдать по снижению числа поисков на перелеты в эту страну от сезона к сезону. Тбилиси, популярность которого возросла почти на четверть, разместился на восьмой строчке. В десятку попали также два европейских направления — Прага и Париж на седьмой и десятой позициях соответственно. При этом если относительно бюджетная столица Чехии теряет поклонников, то число поисков в Париж, напротив, растет. Столица Франции продолжает возвращать свои прежде высокие позиции и в летнем рейтинге, прибавляя 11%", — прокомментировала ситуацию представитель momondo.ru Ирина Рябовол.
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