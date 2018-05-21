РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший из Антальи в Челябинск, внепланово приземлился в Волгограде. Об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта.
Инцидент произошел накануне вечером. В Волгограде причиной экстренной посадки Аэробуса 321 назвали разгерметизацию, в Челябинске — техническую неисправность. Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
По данным ведомства, на борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа.
Людей разместили в терминалах, пассажиров с детьми — в гостинице. "Было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь — у кого-то болела голова, у кого-то давление было, оказывали психологическую помощь", — сказал собеседник агентства.
Утром в аэропорт прибыл резервный борт, однако одиннадцать человек отказались воспользоваться им. Вылет в Челябинск назначили на ближайшее время.
Ожидается, что из Волгограда в Челябинск лайнер прибудет в 13:20 (11:20 мск). В 15:00 (13:00 мск) самолет вылетит в Анталью.
По данным онлайн-табло уральского аэропорта, рейс 8Q878 должен был вылететь в Турцию в 03:30 (01:30 мск) понедельника. Сейчас он задерживается до 13:45 (11:45 мск). Пассажиры, ожидающие вылета из Челябинска, размещены в гостинице или отправились домой.
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