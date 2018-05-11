В Сочи для туристов открылся парк водопадов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи начался новый сезон работы парка водопадов "Менделиха", сообщает пресс-служба.

Всего в парке расположены восемь водных уступов, самый высокий из которых достигает 70 метров. Сейчас к трем водопадам можно прийти по специальной тропе, в ближайшее время планируют открыть доступ и к остальным.

Прогулка по маршруту "Малое кольцо" включает посещение 20-метрового водопада Червонный у слияния одноименного ручья и реки Менделиха. Второй, водопад Менделя, образует порог высотой в 9 метров, и находится выше на горе Аибга. Чаще всего финальной точкой посещения парка становится третий водопад, Чара, названный так за форму карниза, с которого срывается вода.