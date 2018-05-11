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В Сочи для туристов открылся парк водопадов
16:4211.05.2018
(обновлено:16:45 11.05.2018)
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Природный Парк водопадов Менделиха на горном курорте Роза хутор в Красной поляне.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи начался новый сезон работы парка водопадов "Менделиха", сообщает пресс-служба.

Фигура лошади рядом с развлекательным центром Галактика
© Фото : ГТЦ "Газпром"
Зеленые жирафы, слоны и лошади поселились в сочинском парке

Всего в парке расположены восемь водных уступов, самый высокий из которых достигает 70 метров. Сейчас к трем водопадам можно прийти по специальной тропе, в ближайшее время планируют открыть доступ и к остальным.

Прогулка по маршруту "Малое кольцо" включает посещение 20-метрового водопада Червонный у слияния одноименного ручья и реки Менделиха.  Второй, водопад Менделя, образует порог высотой в 9 метров, и находится выше на горе Аибга. Чаще всего финальной точкой посещения  парка становится  третий водопад, Чара, названный так за форму карниза, с которого срывается вода.

Самые красивые водопады мира
© AFP 2018 / Halldor KolbeinsСельяландсфосс - один из самых известных водопадов Исландии. Несмотря на небольшую высоту (60 метров), это очень живописный водопад, которым, благодаря его расположению над глубокой впадиной в скале, можно любоваться буквально со всех сторон, в том числе и видеть его "изнанку".Водопад Сельяландсфосс в Исландии
© AFP 2018 / Halldor Kolbeins
Сельяландсфосс - один из самых известных водопадов Исландии. Несмотря на небольшую высоту (60 метров), это очень живописный водопад, которым, благодаря его расположению над глубокой впадиной в скале, можно любоваться буквально со всех сторон, в том числе и видеть его "изнанку".
© AP Photo / Jorge SaenzВодопады Игуасу - это комплекс из 275 каскадов, расположенных на границе Бразилии и Аргентины. Их ширина 2700 метров, высота самого крупного из них - 82 метра. Водопады были признаны одним из семи природных чудес света.Туристы посещают водопад Игуасу в Бразилии
© AP Photo / Jorge Saenz
Водопады Игуасу - это комплекс из 275 каскадов, расположенных на границе Бразилии и Аргентины. Их ширина 2700 метров, высота самого крупного из них - 82 метра. Водопады были признаны одним из семи природных чудес света.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкВодопад, образованный рекой Тахколоч, расположен у подножия древнего потухшего вулкана Вачкажец на Камчатке. Его высота - около четырех метров.Водопад на реке Тахколоч в районе горного массива Вачкажец на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Водопад, образованный рекой Тахколоч, расположен у подножия древнего потухшего вулкана Вачкажец на Камчатке. Его высота - около четырех метров.
© AP Photo / Keystone, Steffen ScmidtРейнский водопад - одна из главных "водных" достопримечательностей Швейцарии. Это самый полноводный водопад Европы. Его высота - всего 23 метра, зато в ширину водопад простирается на 150 метров.Рейнский водопад в Швейцарии
© AP Photo / Keystone, Steffen Scmidt
Рейнский водопад - одна из главных "водных" достопримечательностей Швейцарии. Это самый полноводный водопад Европы. Его высота - всего 23 метра, зато в ширину водопад простирается на 150 метров.
© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкОреховский водопад - второй по высоте на территории Сочи. Водопад состоит из двух ступеней, нижняя из которых имеет высоту 27,5 метра.Влюбленные у Ореховского водопада в Сочинском национальном парке
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Ореховский водопад - второй по высоте на территории Сочи. Водопад состоит из двух ступеней, нижняя из которых имеет высоту 27,5 метра.
© AFP 2018 / Thomas CoexАнхель - самый высокий водопад в мире. Он расположен в тропических лесах Венесуэлы, на территории Национального парка Канайма. Общая высота водопада 979 метров, а ширина - 107 метров.Водопад Анхель в Венесуэле
© AFP 2018 / Thomas Coex
Анхель - самый высокий водопад в мире. Он расположен в тропических лесах Венесуэлы, на территории Национального парка Канайма. Общая высота водопада 979 метров, а ширина - 107 метров.
© AP Photo / Don RyanВодопад Малтнома-Фолс, расположенный в американском штате Орегон, является одним из крупнейших в США. Общая высота его ступеней - 189 метров. Между двумя ярусами водопада расположен мост Бенсон, построенный в 1914 году, откуда можно увидеть каскад с максимально близкого расстояния.Водопад Малтнома в США
© AP Photo / Don Ryan
Водопад Малтнома-Фолс, расположенный в американском штате Орегон, является одним из крупнейших в США. Общая высота его ступеней - 189 метров. Между двумя ярусами водопада расположен мост Бенсон, построенный в 1914 году, откуда можно увидеть каскад с максимально близкого расстояния.
© Fotolia / alekosaВодопад Тис-Ысат находится на реке Голубой Нил в Эфиопии. Его высота колеблется от 37 до 45 метров, а ширина - от 100 до 400 метров в зависимости от времени года и количества осадков. Название водопада в переводе с амхарского означает "дымящаяся вода".Водопад Тис-Ысат на реке Голубой Нил в Эфиопии
© Fotolia / alekosa
Водопад Тис-Ысат находится на реке Голубой Нил в Эфиопии. Его высота колеблется от 37 до 45 метров, а ширина - от 100 до 400 метров в зависимости от времени года и количества осадков. Название водопада в переводе с амхарского означает "дымящаяся вода".
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкВодопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории одноименного государственного заповедника в Республике Карелия. Высота общего падения водопада 10,7 метра.Водопад Кивач на территории государственного заповедника в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Водопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории одноименного государственного заповедника в Республике Карелия. Высота общего падения водопада 10,7 метра.
© Fotolia / nelikВодопад Дэтянь (или Банзек) - самый широкий водопад в Азии. Он расположен на границе Китая и Вьетнама. Общая высота его каскадов составляет 60 метров, а ширина - около 200 метров. Во время половодья водопады с китайской и вьетнамской стороны сливаются в один поток.Водопад Дэтянь на границе Китая и Вьетнама
© Fotolia / nelik
Водопад Дэтянь (или Банзек) - самый широкий водопад в Азии. Он расположен на границе Китая и Вьетнама. Общая высота его каскадов составляет 60 метров, а ширина - около 200 метров. Во время половодья водопады с китайской и вьетнамской стороны сливаются в один поток.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВодопад Стигфоссен находится в районе Вестланн Западной Норвегии. Его высота достигает 180 метров. Водопад протекает под мостом так называемой Лестницы троллей - дороги, которая поднимается по горному склону одиннадцатью крутыми петлями серпантина.Водопад в горах Норвегии
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Водопад Стигфоссен находится в районе Вестланн Западной Норвегии. Его высота достигает 180 метров. Водопад протекает под мостом так называемой Лестницы троллей - дороги, которая поднимается по горному склону одиннадцатью крутыми петлями серпантина.
© Fotolia / Top Photo GroupВодопад Нати-но таки является крупнейшим в Японии, его высота 133 метра. Рядом с ним было построено святилище Кумано нати тайся, в котором, по преданию, обитает дух водопада.Водопад Нати-но таки в Японии
© Fotolia / Top Photo Group
Водопад Нати-но таки является крупнейшим в Японии, его высота 133 метра. Рядом с ним было построено святилище Кумано нати тайся, в котором, по преданию, обитает дух водопада.
© Fotolia / BenzoixВодопад Чхончжиен расположен на острове Чеджу в Южной Корее. Его высота 22 метра, ширина - 12 метров. Он впадает в искусственный пруд, уровень воды в котором поддерживают на одном уровне две плотины.Водопад Чончжеен в Южной Корее
© Fotolia / Benzoix
Водопад Чхончжиен расположен на острове Чеджу в Южной Корее. Его высота 22 метра, ширина - 12 метров. Он впадает в искусственный пруд, уровень воды в котором поддерживают на одном уровне две плотины.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВодопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау на юге Исландии. Он состоит из двух ступеней - 21 и 11 метров высотой. В переводе с исландского Gullfoss значит "Золотой водопад".Посетители у водопада Гюдльфосс в Исландии
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау на юге Исландии. Он состоит из двух ступеней - 21 и 11 метров высотой. В переводе с исландского Gullfoss значит "Золотой водопад".
© AFP 2018 / Frederic J BrownЙосемитский водопад расположен в американском штате Калифорния. Общая высота его сегментов составляет 739 метров, самый высокий из них - верхний водопад - имеет высоту 435 метров.Йосемитский водопад в США
© AFP 2018 / Frederic J Brown
Йосемитский водопад расположен в американском штате Калифорния. Общая высота его сегментов составляет 739 метров, самый высокий из них - верхний водопад - имеет высоту 435 метров.
© AFP 2018 / Karen BleierНиагарский водопад, отделяющий американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио, состоит из трех потоков: водопада "Подкова", Американского водопада и водопада "Фата невесты". По объему проходящей через него воды Ниагарский водопад — самый мощный в Северной Америке. Его максимальная высота - 57 метров, а ширина - более тысячи метров.Ниагарский водопад
© AFP 2018 / Karen Bleier
Ниагарский водопад, отделяющий американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио, состоит из трех потоков: водопада "Подкова", Американского водопада и водопада "Фата невесты". По объему проходящей через него воды Ниагарский водопад — самый мощный в Северной Америке. Его максимальная высота - 57 метров, а ширина - более тысячи метров.
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