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Авиакомпании объявили о скидках на билеты по России и за рубеж
15:4111.05.2018
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Самолет Airbus A319
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании объявили скидки на перелеты внутри страны, а также на дальние направления.

По России и за границу по низким ценам

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет российской авиакомпании "Победа"
Путешественники Арчер Уильям Пол и Чу Пер Жоу прибыли на остров Сахалин в рамках кругосветного путешествия на частном самолете Eclipse 500
© Фото : Аэропорт Южно-Сахалинск
Пилоты из США приземлились на Сахалине после кругосветного путешествия

Лоукостер "Победа" предлагает сниженные цены на перелеты по России: еще три дня из Самары в Москву, из Москвы в Санкт-Петербург или обратно за 999 рублей. Любой перелет: Москва — Минеральные воды (до 13 мая), Москва — Сочи (до 12 мая), Москва – Калининград (до 12 мая) обойдется около полутора тысячи рублей. Столько же стоит полет за рубеж: из Москвы в Пизу (до 12 мая) и Кельн (до 15 мая). Также до 16 мая можно попасть в Лейпциг чуть больше, чем за две с половиной тысячи, а до 18 мая – в Мюнхен за три с половиной тысячи.

В Армению, Италию, Черногорию и по России

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЭкипаж нового в России регионального самолета Embraer E170LR авиакомпании S-7 в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экипаж нового в России регионального самолета Embraer E170LR авиакомпании S-7 в Новосибирске

С Red Wings до конца мая можно улететь из Москвы в Ереван чуть больше, чем за четыре тысячи рублей, из Санкт-Петербурга в Сочи – за 3290, а из Москвы в Симферополь – за 2290 рублей.

S7 еще семь дней предлагает перелеты по сниженным ценам: из Москвы в Неаполь за 12, Пизу – за десять и Тиват — за 15 тысяч рублей.

В Австрию из Москвы и России

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия

С Austrian Airlines до 31 мая можно попасть из Москвы в Вену за девять с половиной тысяч рублей, из Воронежа, Нижнего Новгорода и Самары – за 21, а из Казани и Краснодара – за 22 тысячи рублей.

В мировые столицы

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАэропорт Париж – Шарль-де-Голль
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль

До конца мая KLM Royal Dutch Airlines предлагает перелеты из Москвы в Гавану за 40, Париж – 19,  в Лиссабон, Мадрид, Рим и Лондон за 12, Амстердам – 13, Дублин – 14 тысяч рублей.  Дорога в Нью-Йорк обойдется в 24, Манчестер – 14, Ниццу и Валенсию – 12 тысяч рублей.

С вылетами из Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТабло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково-1
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково-1
Подростки на летнем фестивале
© Depositphotos / halfpoint
15 главных европейских событий мая, ради которых стоит получить "шенген"

Qatar Airways до 20 мая предоставлет туристам рейсы с вылетом из северной столицы и обратно со скидками: в Сингапур за 37, Бангкок – 34 тысячи рублей.

А с авиакомпанией Finnair до конца месяца можно слетать туда и обратно в Дели за 27, Нью-Йорк или Рейкьявик  за 22 и Амстердам за 16 тысяч рублей. Полет в Париж или Милан обойдется в 16 тысяч рублей.

Еще скидки

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСамолет Airbus A320 "Константин Паустовский" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самолет Airbus A320 "Константин Паустовский" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Шереметьево"

С "Аэрофлотом" до 31 мая можно слетать и вернуться в Хельсинки за 10, в Ригу или Вильнюс за 11, Берлин за 14, Афины за 15, Прагу или Барселону за 16 тысяч рублей.

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