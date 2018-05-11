Авиакомпании объявили о скидках на билеты по России и за рубеж

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании объявили скидки на перелеты внутри страны, а также на дальние направления.
По России и за границу по низким ценам
Лоукостер "Победа" предлагает сниженные цены на перелеты по России: еще три дня из Самары в Москву, из Москвы в Санкт-Петербург или обратно за 999 рублей. Любой перелет: Москва — Минеральные воды (до 13 мая), Москва — Сочи (до 12 мая), Москва – Калининград (до 12 мая) обойдется около полутора тысячи рублей. Столько же стоит полет за рубеж: из Москвы в Пизу (до 12 мая) и Кельн (до 15 мая). Также до 16 мая можно попасть в Лейпциг чуть больше, чем за две с половиной тысячи, а до 18 мая – в Мюнхен за три с половиной тысячи.
В Армению, Италию, Черногорию и по России
С Red Wings до конца мая можно улететь из Москвы в Ереван чуть больше, чем за четыре тысячи рублей, из Санкт-Петербурга в Сочи – за 3290, а из Москвы в Симферополь – за 2290 рублей.
S7 еще семь дней предлагает перелеты по сниженным ценам: из Москвы в Неаполь за 12, Пизу – за десять и Тиват — за 15 тысяч рублей.
В Австрию из Москвы и России
С Austrian Airlines до 31 мая можно попасть из Москвы в Вену за девять с половиной тысяч рублей, из Воронежа, Нижнего Новгорода и Самары – за 21, а из Казани и Краснодара – за 22 тысячи рублей.
В мировые столицы
До конца мая KLM Royal Dutch Airlines предлагает перелеты из Москвы в Гавану за 40, Париж – 19, в Лиссабон, Мадрид, Рим и Лондон за 12, Амстердам – 13, Дублин – 14 тысяч рублей. Дорога в Нью-Йорк обойдется в 24, Манчестер – 14, Ниццу и Валенсию – 12 тысяч рублей.
С вылетами из Санкт-Петербурга
Qatar Airways до 20 мая предоставлет туристам рейсы с вылетом из северной столицы и обратно со скидками: в Сингапур за 37, Бангкок – 34 тысячи рублей.
А с авиакомпанией Finnair до конца месяца можно слетать туда и обратно в Дели за 27, Нью-Йорк или Рейкьявик за 22 и Амстердам за 16 тысяч рублей. Полет в Париж или Милан обойдется в 16 тысяч рублей.
Еще скидки
С "Аэрофлотом" до 31 мая можно слетать и вернуться в Хельсинки за 10, в Ригу или Вильнюс за 11, Берлин за 14, Афины за 15, Прагу или Барселону за 16 тысяч рублей.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.