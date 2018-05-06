Самолет Анталья-Петербург внепланово сел в Сочи из-за недомогания ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет авиакомпании "Россия", следовавший рейсом из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, совершил внеплановую посадку в Сочи, после того как ребенку стало плохо на борту, сообщил в воскресенье РИА Новости официальный представитель авиакомпании.

"Ребенку на борту самолета Анталья — Санкт-Петербург стало плохо. Экипаж принял решение о внеплановой посадке в Сочи", — сказал собеседник агентства. На земле ребенок и его родители покинули борт.

Как сообщил представитель авиакомпании, благодаря слаженным действиям экипажа и служб аэропорта стоянка составила чуть более часа. После 13.00 мск самолет вылетел в Санкт-Петербург.