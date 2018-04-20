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Бюджетные туры — это не всегда выгодно: как сэкономить при колебаниях рубля
08:0020.04.2018
(обновлено:08:01 20.04.2018)
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Свинья-копилка и чемодан
© Depositphotos / Racorn

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Светлана Баева. "До 20 тысяч рублей", — так ответили больше 50% участников опроса РИА Новости о сумме, которую они готовы потратить на недельный отпуск в расчете на одного человека. При этом, по словам туроператоров, сумма среднего чека поездок в два — два с половиной раза выше. Что происходит с ценами на туры в условиях нестабильного рубля и как сэкономить — в материале РИА Новости.

На день меньше

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
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Почти 40% россиян на майские праздники останутся дома

Более 60% россиян вынуждены экономить на путешествиях, хотя и считают их одной из важнейших категорий расходов. Даже на майские праздники подавляющее большинство наших сограждан останутся дома или на даче. Однако впереди высокий туристический сезон. Резкий скачок курса валют на прошлой неделе не испугал потенциальных туристов.

"Пока небольшое затишье, но думаю, это ненадолго. Впереди майские праздники и каникулы. Многие уже ждут долгожданного отпуска и планируют свой отдых", — говорит директор по маркетингу одного из российских туроператоров Любовь Чучмаева.

По ее словам, россияне стали осмотрительнее в тратах, но от туров не отказываются: "Спрос пока переориентировался. Например, если ранее турист бронировал отель 5*, то теперь он же запрашивает "четверку". Или часть вместо постоянных 10–15 дней отдыха сокращает свой тур на одну-две ночи".

Лидеры и средний чек

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЧек системы tax free
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чек системы tax free

Несмотря на рост курса евро, россияне по-прежнему стремятся в Европу. "Два явных лидера — Турция и Греция. В целом, туристы предпочитают Европу (Италию, Испанию, Кипр, Болгарию), — рассказывает руководитель PR-службы крупной туроператорской компании Лариса Аханова. — Выбирают, как правило, туры продолжительностью от семи до десяти дней, те, кто отдыхает с детьми, — до двух недель. Средний чек — 40–45 тысяч рублей на человека". 

Знак евро на табло курса обмена валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Изменение курса рубля повлияет на стоимость отдыха за рубежом

Ее слова подтверждает специалист по связям с общественностью еще одного многопрофильного туроператора Яна Кучегура. Она говорит, что спросом в летнем сезоне пользуются такие страны, как Турция, Греция, Кипр, Испания и по-прежнему Доминикана, чей высокий сезон приходится на зиму.

По словам эксперта, средняя стоимость турпакетов осталась на уровне 2017 года.

Дешево и далеко

CC BY-SA 2.5 / Jens Jäpel / Остров Кайо Левантадо в Доминиканской Республике
CC BY-SA 2.5 / Jens Jäpel /
Остров Кайо Левантадо в Доминиканской Республике

Удивительно, но Доминикана, хотя это дальнемагистральное направление, конкурирует по ценам с Европой. Правда, лишь в том случае, если выбирать отели высокого уровня.

Тропический пляж на закате
© Depositphotos / Violin
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"На летний сезон средняя стоимость путевки в Доминикану оказывается ниже, чем по целому ряду популярных европейских направлений", — сообщает Ассоциация туроператоров России.

Так, летний тур на двоих на карибские пляжи на десять ночей в пятизвездочный отель, работающий по системе "все включено", можно купить примерно за 170 тысяч рублей.
Аналогичный тур в Грецию будет в среднем стоить столько же, в Италию, Испанию — дороже.

Турция сопоставима с Сочи

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкГородской пляж и аквапарк в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Городской пляж и аквапарк в Сочи

Примерно вписываются в ценовые рамки, которые выбрали туристы в опросе РИА Новости, Турция и Россия.

По данным исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, за 45–50 тысяч рублей отправиться в недельное путешествие в Турцию могут два человека. 

Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Эта страна оказалась настолько бюджетной, что там рекомендуют не снижать цены на государственном уровне.  

"Мы просили наших отельеров в 2016 и 2017 годах не снижать цены, призывали их не идти на поводу у туристических компаний, — цитирует АТОР министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. — В этом году они сожалеют, что снизили цены".

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В любом случае, по словам Майи Ломидзе, ценовой диапазон в Сочи сопоставим с предложениями по Турции. 

Кстати, она рассказала, что спрос на российские курорты в период майских праздников вырос на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и подчеркнула, что среди отечественных направлений по-прежнему лидирует Сочи.

"Не стоит радоваться, если у вас бюджетный тур"

© Depositphotos / SibstockКарта, деньги и вещи в путешествии
© Depositphotos / Sibstock
Карта, деньги и вещи в путешествии

Туроператоры поделились своими вариантами того, как можно сэкономить на весенних и летних путешествиях. Главный, но уже не актуальный способ — раннее бронирование. Скидки достигают 45–50%, однако теперь придется ловить предложения на осень и зиму. Акции раннего бронирования на лето длятся, как правило, до конца марта.

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Остаются спецпредложения. Их довольно много: Греция за 24 тысячи рублей, Чехия — за 15 тысяч, Италия — за 21 тысячу. Выбор велик, особенно для тех, у кого есть шенгенская виза.

"Не стоит радоваться, если у вас бюджетный тур, например в Европу. Даже при невысокой стоимости возникает вопрос дополнительных трат на месте (рестораны, экскурсии, транспорт, входные билеты в музеи), — говорит Лариса Аханова. — Это при растущем евро может вылиться в ощутимую сумму".

По ее словам, сэкономить можно, минимизировав расходы на месте. В переводе на потребительский язык это означает — выбрать отель "все включено",  оплатить заранее все экскурсии.

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© Фото : Министерство по туризму Израиля / Itamar Grinberg
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В других компаниях это подтверждают. Любовь Чучмаева приводит в пример двукратную экономию в Израиле.

По ее словам, туристы нередко вместе с проживанием приобретают пакет из четырех экскурсий за 90 долларов на человека (Иерусалим + Вифлеем; Галилея Христианская + Назарет; Мертвое море — пляж; легенды Древнего Яффо). Это очень экономно, так как в среднем одна экскурсия стоит 45 долларов.

"Иногда туристы выбирают бюджетный  вариант, думая, что это дешевле, но когда считают все траты на месте — выходит дороже хорошего отеля с полноценным питанием", — говорит Лариса Аханова. 

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© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Кстати, по словам туроператоров, отельеры после снижения курса рубля предложили дополнительные скидки. По некоторым направлениям (Греция, Сардиния (Италия), Испания) у компаний появились ценовые преимущества. 

"Гостиничные сети предоставляют скидки на часть отелей, так как есть свободные номера, и они хотят повысить лояльность своих постоянных гостей", — говорят туроператоры. Курорты, где лето — это низкий сезон, предоставляют свои бонусы. Та же Доминикана, например.

Без посредников

© Fotolia / baranqМолодая пара у компьютера
© Fotolia / baranq
Молодая пара у компьютера

Правда, часть россиян готова отказаться от услуг туркомпаний.

По данным The Boston Consulting Group, проведшей исследование "Что важно для россиян в путешествиях", российские туристы стали реже обращаться к посредникам.

Около 44% респондентов предпочитают самостоятельно планировать поездку. Для бронирования авиабилетов к услугам агентств прибегают лишь 21% опрошенных, в то время как 33% делают это самостоятельно через интернет.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Еще один вариант экономии, уже опробованный россиянами, — переориентация на внутренний туризм. По данным опроса, проведенного сервисом путешествий OneTwoTrip, 58% российских путешественников готовы отказаться от поездки за границу в 2018 году из-за высокого валютного курса.

Ну, и универсальный совет, который дают и туроператоры, и экономисты, — отслеживать курс. При заметном снижении лучше быстро оплатить тур, чтобы меньше зависеть от валютных колебаний.

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