Цены на внутреннем туррынке России с прошлого года увеличились на 5-7%

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Средняя цена на отдых в России в период майских праздников 2018 года увеличилась лишь на 5-7% с прошлого года, что с учетом инфляции можно считать незначительным показателем. Об этом сообщила во вторник на брифинге "Туристические предпочтения россиян на майские праздники 2018 года" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она рассказала, что спрос на российские курорты в период майских праздников вырос на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и подчеркнула, что лидером среди отечественных направлений остается Сочи.
"Некоторые туроператоры отмечают, что интерес к этому курорту Краснодарского края вырос на порядок. При этом ценовой диапазон в Сочи сопоставим с предложениями по Турции – это 45-50 тысяч рублей на двоих за неделю включая перелет", — пояснила Ломидзе.
"Если брать цены в рублевом эквиваленте, то майские праздники 2018 года сопоставимы по цене с прошлым годом. Учитывая инфляционную составляющую, можно сказать, что средняя цена за отдых в России повысилась на 5-7%. Есть объекты, где цена увеличилась на 10%, но есть объекты, где цена вообще не изменилась. То есть, можно сказать, что повышение цен на нашем туристическом рынке получилось незначительное", — сказала представитель АТОР.
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