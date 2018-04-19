Туроператоры и отельеры комментируют предложение запретить Booking.com

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Запрет Booking.com создаст дополнительные проблемы российским гостиницам и туристам, а на сам сервис бронирования никак не повлияет, уверено большинство экспертов. О том, как туррынок отреагировал на предложение ограничить работу агрегатора, — в материале РИА Новости.

Запретить Booking.com на волне антиамериканских санкций предложил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму Сергей Войтович, сообщает профессиональный туристический портал "Турдом". Он написал открытое письмо в Министерство культуры России "о рассмотрении возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com)".

Американская корпорация и российские отели

"Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований — более 70 % — в отелях России контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах", — пишет Войтович.

По его словам, это не только не способствует безопасности, но и закрывает путь развития российским системам бронирования, туроператорам и турагентствам, поскольку отели не заинтересованы в других каналах продаж для индивидуальных клиентов.

Сообщает он и о том, что "участились случаи, когда сервис нарушает права потребителей и, не имея туристической лицензии в России, позволяет себе не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора".

Санкции против Booking

Глава туроператорской компании приводит в пример международный опыт: "На сайт Booking.com неоднократно подавались жалобы в различных странах".

"Сервис Booking.com уже был оштрафован в Турции, — поясняет Сергей Войтович, — а в марте 2017-го на основании иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции (TURSAB), суд Стамбула принял решение запретить доступ на территории этой страны".

Правда, он признает, что "сервисы очень хороши, понятны и доступны для потребителей". "Что может и должно быть примером для программистов и разработчиков, но никак не иностранной монополией", — уверен эксперт.

В пресс-службе российского представительства Booking.com в ответ на запрос РИА Новости отказались комментировать письмо Войтовича.

Ни горячо, ни холодно

Представители туроператорских компаний отнеслись к идее без энтузиазма. "Мне кажется, это бессмысленно. В любом случае вместо Booking должен быть другой сервис, и, скорее всего, он будет западным, — говорит руководитель департамента въездного туризма многопрофильного туристического холдинга Александр Макляровский.

По его словам, закрытие сервиса бронирования может сказаться на российских отелях, которые в нем заинтересованы.

"От того, что Россия выпадет из клиентов Booking, ему ни горячо, ни холодно, он даже не заметит. Правительству США абсолютно все равно, — поясняет эксперт. — А вот у российских отелей возникнут дополнительные проблемы".

Свобода выбора

"Нам работа Booking не мешает. Кто-то предпочитает бронировать все самостоятельно, кто-то — пакетные туры, — комментирует генеральный директор крупной международной туроператорской компании Анна Подгорная. — Это не значит, что люди выбирают только самостоятельные бронирования или одни турпакеты. Люди покупают туры там, где им это удобно, — сегодня самостоятельно организуют путешествие, завтра — в туркомпании".

Она подчеркивает, что должна быть свобода выбора.

В то же время генеральный директор подмосковного туристического агентства Татьяна Малькова согласилась с тем, что Booking мешает работать. "Если его закроют, я не расстроюсь, но поддерживать это предложение не буду, — говорит она. — В любом случае есть другие сервисы бронирования".

Важный канал

© Фото : flickr.com Стенд Booking.com на туристической выставке © Фото : flickr.com Стенд Booking.com на туристической выставке

"Нужно разделить две позиции — туроператора и гражданина. Позиция Сергея Войтовича как гражданина может вызывать уважение, но туроператорские компании не в состоянии взять на себя тех путешественников, которые пользуются Booking.com", — поясняет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Он уверен, что возможное закрытие сервиса бронирования в России скажется не только на российских туристах, но и на иностранцах, которые приезжают в нашу страну.

"Это инициатива на публику, — продолжает эксперт. – Структура туристических предпочтений такова, что большая доля гостиничных номеров бронируется, минуя туроператоров".

"Должна быть адекватная замена этому сервису. Предлагая такие решения, человек должен понимать, как это отразится на пользователях, на тех, кто приезжает в гостиницы", — говорит генеральный управляющий столичной гостиницы 2*, входящей в международную сеть, Наталия Гринева. — У нас есть свои ресурсы для бронирований, мы защищены, даже если решение о запрете будет принято. Но существуют отели, у которых нет таких возможностей".

Сенатор против, а ФАС — за

К Booking.com уже были претензии в России. Так, еще в 2015 году с жалобой в Федеральную антимонопольную службу обратился председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. Он сообщал, что, согласно условиям, предусмотренным в контракте с Booking.com, отели не имеют права указывать на других площадках более низкие цены.

Соответственно, сервис перетягивает на себя значительную долю рынка бронирования. Административная нагрузка на него минимальна, но он взимает высокую комиссию со средств размещения.

Тогда ФАС не нашла нарушений в деятельности сервиса бронирования.

"Booking.com — далеко не единственный подобный ресурс, а номерного фонда через Booking.com за год сдается в среднем 12–14% всего рынка, — объяснили эксперты ФАС. — Если в нескольких приложениях размещено аналогичное предложение по цене, то только от потребителя зависит, каким он воспользуется при бронировании".