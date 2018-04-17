Новая русская кухня перестала быть диковинкой: мнение экспертов

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Многие российские гурманы презрительно хмыкали, глядя на мясо, запеченное в бересте, ризотто из перловки, десерты на основе ряженки, ставя неумолимый приговор: новая русская кухня – временное явление.
Прошло уже коло десяти лет с тех пор, когда был впервые провозглашен манифест этой кухни — использовать местные продукты, современные технологии приготовления и работать над подачей блюд, – а новомодные веяния остались актуальными.
Теперь рестораны новой русской кухни открылись не только в Москве, но и по всей России. Так, в Екатеринбурге можно попробовать похлебку с мраморным хвостом и квашеной свеклой, в Нижнем Новгороде – свекольник на копченых овощах с сорбетом из винегрета, в Суздале – перловую кашу с утиными сердцами конфи.
Какой путь прошла новая русская кухня и как она выглядит сейчас – в материале РИА Новостей, который выйдет в ближайшее время.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.