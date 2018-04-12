"Папа, подари мне поездку в Каир": кто первым полетел в столицу Египта

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Самолет первого за два с половиной года рейса Москва – Каир вылетел из аэропорта Шереметьево 11 апреля в 20:50 и в 0:25 по местному времени был в Каире. Кто и зачем летел в столицу Египта – в материале РИА Новости.

Дорогое время

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир. 11 апреля 2018 © РИА Новости / Михаил Воскресенский Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир. 11 апреля 2018

"Я лечу в Каир по работе, на археологические раскопки, которые ведет Институт египтологии РАН,- рассказывает археолог Николай Фролов. – Я там бываю минимум один раз в год. Конечно, когда не летали прямые рейсы, было очень неудобно. Коллеги добрались через Стамбул, я — через Иорданию".

Стоимость билетов для Николая не важна: ему их оплачивают на работе, а то, что теперь можно добраться в Каир без пересадки, для него актуально – не хотелось бы терять время на стыковках.

Через Стамбул летал и египетский предприниматель Халид Аль Шариф, который живет в Москве.

"Каждый месяц надо проверять бизнес в Хургаде, – говорит Халид. – И каждый раз на перелет уходило по полсуток, а сейчас перелет займет четыре- четыре с половиной часа – большая разница!"

Вопрос везения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Пассажир в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир. 11 апреля 2018 © РИА Новости / Михаил Воскресенский Пассажир в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир. 11 апреля 2018

Один из пассажиров первого с 2015 года прямого рейса в Египет, сотрудник индийской компании Найтик Уттам был в Москве по делам и летит в Дубай со стыковкой в Каире.

"Кого-то важного ждете?" – спросил Найтик, увидев журналистов с камерами. Когда узнал, что ажиотаж вызвал рейс, на котором он летит, обрадовался своему везению – о запрете мужчина не знал, попал на этот самолет случайно.

Билет в подарок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир. 11 апреля 2018 © РИА Новости / Михаил Воскресенский Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир. 11 апреля 2018

Мухаммед и Карим Селим летят в Каир к родственникам и друзьям.

"Сейчас у сына каникулы и недавно был день рождения, — рассказывает Мухамед. – Он меня и попросил: "Папа, подари мне поездку в Каир". Конечно, я не отказал".

Раньше отец с сыном, как и остальные, летали транзитом через Грецию, Иорданию, Арабские Эмираты. "Мы очень ждали, когда снова пустят прямые самолеты, — говорит Мухаммед. – поэтому, как только узнали о рейсе, купили билеты в тот же день".

Рейс для туристов, бизнесменов и дипломатов

Гендиректор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан рассказал РИА Новости, что на борту было несколько десятков российских туристов направляющихся на курорты Красного моря.

"Это первые рейсы, люди пробуют. Дальше посмотрим, что скажут, будет ли им удобно, комфортно. В любом случае на большие продажи пока не рассчитываем, так как всего лишь несколько прямых рейсов в неделю, а в Каир помимо туристов летают и дипломаты, и бизнесмены, и другие граждане, так что билетов на всех желающих пока не хватит", — сказал Ихаб Вахдан.

В каирском аэропорту оборудован специальный выход (gate), который будет использоваться исключительно для рейсов в Москву. Кроме того, восемь специалистов из России будут работать там для контроля мер безопасности.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Решению о возобновлении прямых перелетов между Москвой и Каиром предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

Пока у пассажиров рейса Москва – Каир вопросы безопасности по большей части не вызывает опасений. "В Мытищах ночью может быть и страшнее, чем в Египте", — сказал археолог Николай Фролов.