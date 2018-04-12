На борту первого за 2,5 года рейса Москва-Каир находятся десятки туристов

КАИР, 12 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. На борту первого за 2,5 года рейса Москва-Каир находятся несколько десятков российских туристов направляющихся на курорты Красного моря, об этом РИА Новости заявил гендиректор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан.

Россия в среду возобновила прямое авиасообщение с Египтом: рейс "Аэрофлота" вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" в Каир. В пресс-службе авиакомпании РИА Новости рассказали, что первым рейсом в столицу Египта отправились около 120 пассажиров.

Египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.

"На первом рейсе будут десятки туристов. Наша компания принимает около тридцати человек. Это шесть семей. Из аэропорта, в котором их встретит наш представитель, будет осуществлен на автомобилях трансфер в Хургаду. В дороге их будет сопровождать полиция", — рассказал глава филиала туроператора.

По словам Ихаба Вахдана, на рейсе EgyptAir, прибывающим из Москвы в четверг, также будет находиться около тридцати клиентов компании.

Топ-менеджер рассчитывает, что количество российских туристов постепенно будет увеличиваться к майским праздникам. Компания уже продала на эти даты свыше двухсот турпутевок.

"Это первые рейсы, люди пробуют. Дальше посмотрим, что скажут, будет ли им удобно, комфортно. В любом случае на большие продажи пока не рассчитываем, так как всего лишь несколько прямых рейсов в неделю, а в Каир помимо туристов летают и дипломаты, и бизнесмены, и другие граждане, так что билетов на всех желающих пока не хватит", — сказал Ихаб Вахдан.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

В каирском аэропорту оборудован специальный выход (Gate), который будет использоваться исключительно для рейсов в Москву. Также восемь специалистов по авиабезопасности из России будут работать в воздушной гавани для контроля мер безопасности.

Посол Египта в РФ Ихаб Наср говорил РИА Новости, что Египет и РФ назначат дату переговоров о возобновлении полетов между городами РФ и египетскими курортами после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром. По словам министра транспорта России Максима Соколова, переговоры о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом запланированы на конец весны — начало лета.