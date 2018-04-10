Около 120 пассажиров отправятся в среду рейсом "Аэрофлота" в Каир

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Около 120 пассажиров отправятся в среду первым после возобновления прямого авиасообщения между РФ и Египтом рейсом "Аэрофлота" из Москвы в Каир, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Первый рейс "Аэрофлота" в столицу Египта после более чем двухлетнего перерыва запланирован на 11 апреля, египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.
"На первом рейсе из Москвы в Каир завтра, 11 апреля, отправится порядка 120 пассажиров", — сообщили в перевозчике.
В "Аэрофлоте" отметили, что на момент начала перевозок и до конца летнего расписания (27 октября) на рейсы из Москвы в Каир забронировано около 3,75 тысячи кресел, из Каира в Москву — более 3,7 тысячи. На ближайшие рейсы загрузка составляет более 85%.
Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.
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