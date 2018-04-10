Составлен рейтинг самых популярных и гостеприимных городов России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Самый популярный город у путешественников – Санкт-Петербург, на втором месте – Москва, Суздаль признали самым гостеприимным, сообщает Airbnb, онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья.

Сервис изучил данные бронирований за период с весны 2017 года по весну 2018 года и выяснил, в каких городах России живут самые гостеприимные хозяева.

Больше всего гостей, оставшихся довольными своим выбором, побывало в Суздале – 91% путешественников дали хозяевам наивысшую оценку.

Следом за ним расположился Псков: здесь 88% путешественников поставили пять звезд за уровень предложенного им жилья.

На третьем месте оказался Калининград — 87% гостей оценили комфорт жилищных условий этого города на максимальный балл. Четвертое место занял Краснодар (85% пятизвездочных отзывов), а замыкает пятерку Новосибирск (84%).

В топ-10 городов, которые предложили гостям условия размещения высокого уровня, вошли: Иркутск (84% довольных гостей), Сочи (83%), Санкт-Петербург (83%), Казань (83%) и Нижний Новгород (82%). А вот Москва оказалась на 18-м месте — пять звезд хозяевам квартир и домов поставили 78% гостей.

При этом на первом месте по популярности находится Санкт-Петербург — 61 838 путешественников посетили культурную столицу России. Второе место — у Москвы (39 740 пользователей). Третье место заняла Казань: здесь провели свои отпуска и командировки 6 930 гостей.

В десятку самых посещаемых российских городов также вошли Сочи, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

По данным сервиса на начало года, в городах России увеличивается туристический поток. Так, по сравнению с прошлым годом число путешественников, посетивших Москву, выросло на 44%. Рост числа гостей в Санкт-Петербурге составил 41%, в Казани – 69%.

Лидером по этому показателю стал Сочи. Турпоток на черноморский курорт вырос на 88%.