Сезон фонтанов в Петергофе откроется 28 апреля

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Дворцово-парковый комплекс Петергоф, расположенный недалеко от Санкт-Петербурга, откроет сезон фонтанов в последнюю субботу апреля, 28 числа, сообщают в пресс-службе комплекса.

А 19 мая в Петергофе пройдет традиционный весенний праздник фонтанов, в рамках которого планируется выступление оркестра и фейерверк.

В фонтанную систему Петергофа входит около 150 фонтанов, в том числе знаменитый Большой каскад, фонтаны-шутихи, Самсон, Тритон, фонтаны Квадратных прудов и другие.