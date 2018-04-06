Футбольным болельщикам предложат крыши Петербурга

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработал 10 новых экскурсионных маршрутов специально к чемпионату мира по футболу – 2018, сообщает Ростуризм.
Первая программа называется "Петербург для болельщиков", или "Что посмотреть за три часа до матча". Она включает обзорную автобусную экскурсию по основным объектам показа, а заканчивается у парковок трансферного транспорта к стадиону "Санкт-Петербург Арена". Еще один развлекательный маршрут — "Мистический Петербург".
Также гостям предложат "Петербургскую классику" — обзорную автобусную экскурсию с посещением Эрмитажа. Для тех, кто хочет посмотреть на город с высоты, есть программа
"Доступные крыши". Для гурманов — гастрономический маршрут "Улица Рубинштейна".
Есть в программе и "зеленый" маршрут — экологическая тропа по Елагину острову, и экскурсия "Кошки в Петербурге".
"Футбольный туризм пользуется популярностью по всему миру. В перерывах между матчами болельщики, как правило, посещают экскурсии по основным объектам показа", — говорят в пресс-службе Ростуризма.
По экспертным оценкам, после спортивного мероприятия болельщики стремятся посетить понравившийся им город повторно, но уже в качестве обычных туристов.