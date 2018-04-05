С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Санкт-Петербург начал готовиться к Всемирному конгрессу шеф-поваров, который пройдет в 2020 году, сообщает городской комитет по развитию туризма.

Планируется, что Всемирный конгресс шеф-поваров соберет около двух тысяч делегатов со всего мира.

"WACS (Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров) является самой авторитетной организацией в сфере кулинарного туризма. В сентябре 2016 года наш город добился права проведения в 2020 году Всемирного конгресса шеф-поваров. Это не только большая честь для нас, но и важный элемент развития индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге и России", — отметил председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, несмотря на рост числа ресторанов, "Санкт-Петербург и Россия пока слабо нанесены на кулинарную карту Европы и мира".

"В частности, в нашей стране нет гастрономических заведений, отмеченных звездой Мишлен. Нам предстоит долгая активная работа, которая даст серьезный толчок к развитию отечественной кулинарной индустрии. Подготовка к конгрессу включит в себя различные образовательные мероприятия, пиар и маркетинговые акции", — сказал он.

За 90 лет своего существования Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров (World Association of Chefs Societies) провела конгрессы более чем в 30 городах мира.

В организации состоят более миллиона шеф-поваров из 105 государств. WACS занимается образовательной и гуманитарной деятельностью, формированием поварских стандартов.

"За время подготовки к Всемирному конгрессу шеф-поваров в 2020 году мы планируем провести в Санкт-Петербурге большое количество мероприятий. Среди них множество семинаров для молодых поваров и мероприятий по подготовке кулинарных судей. Кроме этого, в 2019 году в городе на Неве состоится европейский полуфинал поварского конкурса, победители которого примут участие в финале", — отметил управляющий директор WACS Рагнар Фридрикссен, которого цитирует комитет.

Организация также окажет информационную поддержку Петербургу, принимающему Всемирный конгресс шеф-поваров.

На Генеральной Ассамблее президентов национальных кулинарных ассоциаций 27 сентября 2016 года по итогам проведения презентаций городов-претендентов, вышедших в финал конкурса (Лион, Сидней и Санкт-Петербург), и голосования победу одержала заявка Санкт-Петербурга. Это первая в истории победа России на WACS.

С 4 по 6 апреля 2018 года в Петербурге проходит инспекционный визит с участием представителей Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров и Национальной ассоциации кулинаров России. В рамках визита делегаты осматривают город как площадку проведения мероприятий и знакомятся с деловыми и культурными возможностями Петербурга.