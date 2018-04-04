Санкт-Петербург стал лидером по длительности пребывания туристов

Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге

Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Названы города России, в которых туристы останавливаются на отдых дольше всего весной 2018 года, сообщает комитет по туризму Санкт-Петербурга.

В топ-10 крупнейших российских городов с самым длительным пребыванием туристов входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Пермь. Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир в городах-миллионниках с 1 марта по 30 апреля 2018 года.

Весной туристы бронируют жилье в Санкт-Петербурге в среднем на 4,5 ночи, в Казани — на 3,8 ночи, а в Москве — на 3,5 ночи.