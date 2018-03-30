"Аэрофлот" открыл продажу билетов по субсидированным тарифам

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Аэрофлот открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград, сообщается на сайте авиакомпании.

Так, минимальная стоимость на рейс в город Дальнего Востока и обратно в одну сторону составляет 1800 рублей (Хабаровск-Владивосток), а максимальная – 7400 рублей (Владивосток-Москва).

Минимальный тариф из городов России в Симферополь составляет 2500 рублей (из Ростова), максимальный – 5000 рублей (из Омска). Стоимость перелета из Калининграда в Москву – 3800 рублей, а в Санкт-Петербург – 3500 рублей.

Воспользоваться тарифами могут граждане России до 23 и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет) и инвалиды. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.

Также для всех желающих у авиакомпании действует программа "плоских тарифов", в рамках которой можно купить билет на рейс "Аэрофлота" из Москвы в Симферополь или Калининград за 5610 рублей, а во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский или Магадан — за 15 тысяч рублей.