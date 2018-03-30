С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге не ожидают серьезного падения взаимного туристического потока после закрытия генерального консульства США, сказал РИА Новости председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.
В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.
В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге.
Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.
По его словам, получение американской визы для россиян, как и российской визы в Америке "представляло в некоторой степени сложность для одной и другой стороны".