С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге не ожидают серьезного падения взаимного туристического потока после закрытия генерального консульства США, сказал РИА Новости председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге.

Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

"Это не будет большой глобальной проблемой для туристического рынка. Потому что, например, в части, касающейся американских туристов, они приезжают в наш город в превалирующем большинстве на борту круизных судов. Это их традиционный вид путешествия, они прибывают сюда на 72 часа без виз. С этой точки зрения поток не упадет… На мой взгляд, наверняка будет некоторое падение турпотока выездного (из Петербурга в США), связанного с тем, что будет сложнее получить визу… Но, на мой взгляд, глобальной проблемы для развития взаимного туризма не будет существовать", — сказал Мушкарев.

По его словам, получение американской визы для россиян, как и российской визы в Америке "представляло в некоторой степени сложность для одной и другой стороны".