В 2017 году Санкт-Петербург принял рекордное количество туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Санкт-Петербург в 2017 году посетило рекордное количество туристов – 7,5 миллиона человек, сообщил на заседании городского правительства председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов.
"В 2017 году Санкт-Петербург посетило рекордное количество туристов – 7,5 миллиона человек, что на 600 тысяч человек больше, чем в предыдущем году. В структуре туристического потока доля иностранных граждан выросла относительно прошлого года и почти сравнялась с долей внутренних туристов", — сказал он.
По данным комитета, в структуре туристического потока в 2017 году иностранные туристы составили 3,6 миллиона человек, российские – 3,9 миллиона человек.
"Наибольшее количество иностранных туристов прибыло из стран Европейского Союза, Китая и США. Этому есть две основные причины – это благоприятный валютный курс и динамичное развитие туристической инфраструктуры", — сказал Филиппов.
Он отметил, что гостиничный номерной фонд города в прошлом году увеличился до 38,6 тысячи номеров.
"В настоящее время наряду с традиционным для города культурно-познавательным туризмом динамично развивается событийный, деловой, медицинский туризм, которые в меньшей мере подвержены сезонности", — сказал Филиппов.
Глава комитета также напомнил, что в 2017 году Петербург получил награды World Travel Awards в номинациях: "Лучшее городское направление Европы", "Лидирующее городское направление мира" и "Лидирующее мировое культурно-туристическое направление".
Фаворитом "туристической" гонки по традиции стал Санкт-Петербург, второй по величине город России. В Северной Венеции, расположенной в дельте Невы, "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова", отмечают организаторы премии.
На втором месте списка оказались Сочи - столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Крупнейший курортный город России, находящийся на берегу Черного моря, дополняют горы Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна.
На почетном третьем месте списка оказалась "белокаменная" столица. Именно в Москве, как отмечает TripAdvisor, наибольшим образом проявились контрасты, свойственные в целом России.
Столица Татарстана оказалась на четвертом месте рейтинга туристических направлений по России. Город, раскинувшийся по берегам Волги, привлекает путешественников своей необычной архитектурой.
На пятом месте списка Анапа - город-курорт, расположенный на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Здесь находятся многочисленные санатории, пансионаты и базы отдыха, которые работают круглый год.
Екатеринбург оказался на шестом месте списка. В городе для туристов-интеллектуалов, как отмечают организаторы премии, надо обязательно посетить многочисленные библиотеки, театры и музеи, а также Екатеринбургский цирк, под ажурным куполом которого могут поместиться 2 600 зрителей.
Город-герой Волгоград занял седьмую позицию рейтинга. Его центральная достопримечательность - Мамаев курган - место самого крупного сражения в истории, во время которого погибло полтора миллиона человек. Сейчас здесь располагается мемориальный комплекс, посвященный Сталинградской битве.
Краснодар, который часто называют южной столицей страны, находится на восьмом месте списка лучших туристических направлений России. От города меньше 100 километров сразу до двух морей - Черного и Азовского, а сам он находится на правом берегу реки Кубань.
Столица Башкортостана заняла девятую строчку рейтинга. Организаторы премии советуют всем туристам, приехавшим в Уфу, обязательно посмотреть памятник Салавату Юлаеву и фонтан "Семь Девушек".
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