МОСКВА, 26 март – РИА Новости. Выдворение сотрудника "Аэрофлота" из Риги не отразится на рейсах авиакомпании в Латвию, сообщил РИА Новости источник, близкий к "Аэрофлоту".
Ранее в понедельник МИД Латвии принял решение выдворить из страны второго секретаря посольства РФ и сотрудника компании "Аэрофлот" в связи с инцидентом в Солсбери.
"Выдворение сотрудника на рейсах авиакомпании не отразится", — сказал собеседник агентства.
Авиакомпания выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва-Рига несколько раз в сути.
В понедельник 14 стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.